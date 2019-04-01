مشروع أرشفة إلكترونية لنقوش اللغات العربية القديمة

عمران عبد الله

كانت شبه الجزيرة العربية في فترة ما قبل الإسلام موطنًا للعديد من الثقافات، ولا تزال نقوشها ومخطوطاتها وآثارها الباقية تشكّل المصدر الرئيسي لتوثيق وتأريخ هذا الجزء من الشرق الأوسط.

ومؤخرا أطلقت جامعة بيزا الإيطالية مشروعا رائدا في تطبيق تكنولوجيا الرقمنة الحديثة لدراسة الحياة العربية القديمة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام من خلال فهرسة وأرشفة النقوش العريقة.

ويسعى "الأرشيف الرقمي لدراسة مخطوطات ونقوش العربية قبل الإسلام" لجمع مجموعة من النقوش العربية المثيرة للاهتمام، ووثائق ونصوص كتابية من العالم السامي القديم يزيد عددها عن 15 ألف مخطوط وقطعة نصية مكتوبة من النقوش والصور.

وتمثل هذه الوثائق المكتوبة صورة مهمة من الثقافة التي ازدهرت في جنوب وشمال الجزيرة العربية منذ أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد إلى القرن السادس الميلادي، وهي الفترة التي شهدت ازدهار لغات وحضارات عربية قديمة في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية.

وفي الوقت الحاضر، يحتوي الأرشيف الرقمي لدراسة مخطوطات ونقوش العربية قبل الإسلام على مجموعة من حوالي 8150 نصًا تم ترقيمها بواسطة فريق جامعة بيزا.

العربية الجنوبية والشمالية القديمة

ومن هذه النقوش الكثيرة، تمت رقمنة ما يقارب 900 من النقوش الحضرموتية يرجع تاريخها إلى ما بين القرن السابع قبل الميلاد ونهاية القرن الثالث الميلادي، وتظهر تأثيرات ثقافية ولغوية لمنطقة سبأ، وكانت حضرموت قديما مملكة قوية وذات أهمية سياسية كبيرة وكان نشاطها الرئيسي تجارة البخور.

وتضم النقوش العربية الجنوبية كذلك مقتنيات من المتاحف الأوروبية منذ بداية القرن التاسع عشر والاستعمار الأوروبي للمنطقة وتوافد بعثات الأوروبيين العلمية في شبه الجزيرة العربية، وتمت أرشفتها رقمياً إلى جانب مقتنيات من متاحف أميركية ومتاحف يمنية ومجموعات خاصة.