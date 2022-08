أبطال بريكنغ باد يعودون للوداع في الموسم الأخير "من الأفضل الاتصال بسول"

احتل مسلسل "بريكنغ باد" (Breaking Bad) قلوب محبي المسلسلات التلفزيونية لسنوات طويلة، كواحد من أفضل الأعمال التي تم إنتاجها على الإطلاق، وبفضل هذا النجاح بعد انتهاء عرضه قدم طاقم عمله مسلسلا فرعيا بعنوان "من الأفضل الاتصال بسول" (Better Call Saul) والذي تدور أحداثه قبل "بركينغ باد" حول مجموعة من الشخصيات غير الرئيسية التي جذبت الاهتمام خلال عرض المسلسل الأصلي.

وها نحن الآن نشاهد الحلقات الأخيرة من "من الأفضل الاتصال بسول" (Better Call Saul)، وستعرض النهاية في 15 أغسطس/آب الجاري، ومع كل حلقة جديدة تظهر بعض المفاجآت التي تربط المسلسل الأصلي بالفرعي، وتثير حماسة المشاهدين.

مع اقتراب نهاية مسلسل "من الأفضل الاتصال بسول" ينتقل حاليًا المسلسل الفرعي إيابًا وذهابًا إلى محيط أحداث "بريكنغ باد"، فقد استطاع المسلسلان التوازي بصورة زمنية لأول مرة، وبالتالي وجدت الشخصيات الأيقونية التي قدمها براين كرانستون وآرون بول في حياة سول غودمان، ومن الطبيعي أن تظهر على الشاشة عدة مرات.

فالفكرة الأساسية لمسلسل "من الأفضل الاتصال بسول" هي تتبع شخصية سول غودمان في ماضيها، وما الأسباب التي شكلتها على هذه الصورة، كمحام للمجرمين، ينقذ أعناقهم من العدالة المرة تلو الأخرى، ماضي سول شاهدناه خلال المواسم الخمسة الماضية، والآن هو يلتقي مع حاضر "بريكنغ باد".

كان هدف صُناع المسلسل ليس فقط ظهورا مدويا لأبطال مسلسل "بريكنغ باد" يجعل المسلسل في "الترند" لفترة من الوقت، لكن كذلك استخدام هذه الدقائق المحدودة للأبطال على الشاشة لتوضيح مصير الشخصيات بعد التداعيات الدموية التي انتهت بها حياة بعض أبطال المسلسل الأصلي قبيل النهاية عام 2013.

لذلك كان من المهم العثور على النقطة المثالية التي يظهر فيها آرون بول وبراين كرانستون، حتى يمتزجا بسهولة مع الأحداث الجارية، وكذلك مع تلك التي تحدث في عالمهما بمسلسل "بريكنغ باد"، وتم تصوير هذه المشاهد لمدة يوم ونصف اليوم في أبريل/نيسان 2021، خلال تصوير الحلقة الثانية من الموسم السادس، لأن ذلك كان التاريخ الوحيد الذي أمكن فيه تجميع الممثلين بسبب الالتزامات الأخرى لديهم، وعلى الشاشة بدا كما لو أن البطلين لم يتركا المسلسل منذ ما يزيد على العقد، واستعادا شخصيتهما الدرامية بسهولة.

Get a lawyer.

The penultimate episode of #BetterCallSaul premieres Monday at 9pm on @AMC_TV and @AMCPlus. pic.twitter.com/imqLIvypKt

— Better Call Saul (@BetterCallSaul) August 2, 2022