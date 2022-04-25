قصة حب رومانسية وزواج بين اثنين من نجوم هوليود، لم يتوقع أحد أن تنتهي بالحديث عن الإهانات والضرب وتعويضات مالية بملايين الدولارات، وإصبع مقطوعة، وإحدى شركات مستحضرات التجميل تكشف كذب الزوجة. فما الذي حدث للنجمين جوني ديب وآمبر هيرد منذ خطبتهما عام 2014 وحتى الآن.

زواج سريع وطلاق أسرع

تقابل النجمان الأميركيان لأول مرة أثناء تصوير فيلم "يوميات الرم" وعند انفصال كل منهما عام 2012، أعلنا ارتباطهما ثم خطبتهما عام 2014، ليتزوجا عام 2015 في حفل خاص، وهذا الزواج لم يستمر سوى 15 شهرا فقط.

بعد يومين فقط من الطلاق رفعت "هيرد" على "ديب" دعوى قضائية تتهمه فيها بالإساءة إليها عندما كان واقعًا تحت تأثير المخدرات والخمر، ورغم نفي "ديب" لهذه الادعاءات فإنه تم الاتفاق على تسوية مالية بمبلغ 7 ملايين دولار، دفعها لطليقته التي أعلنت أنها سوف تتبرع بها إلى المؤسسات الخيرية.

ونشر الاثنان بيانا مشتركا قالا فيه إن علاقتهما كانت مليئة بالشغف والحب، وإنه لم يقم أي منهما بادعاء أمر ليس حقيقيا من أجل النقود، كما أنه لم ينو أي منهما التسبب في إيذاء الآخر سواء بدنيا أو عاطفيا.

مقال رأي يفتح باب المحاكمات

ظن الجميع أن هذه هي نهاية قصة النجمين، ولكنها كانت البداية، ففي عام 2018 كتبت "هيرد" مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" تحكي فيه قصتها مع الاعتداء الجسدي، ورغم أنها لم تذكر اسم طليقها الهوليودي فإن الجميع علم عمن تتحدث.

وبناء على ذلك، رفع بطل سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" دعوى قضائية على طليقته بتهمة القذف وتشويه السمعة، قائلا إنه بسبب هذه الادعاءات تضررت سمعته كما فقد العديد من فرص العمل، وطالب بتعويض قيمته 50 مليون دولار، فقابلته "هيرد" برفع دعوى مماثلة ولكن مطالبة بتعويض 100 مليون دولار.

تجرى المحاكمة الآن في إحدى قاعات المحكمة في فيرجينيا بالولايات المتحدة، وهي الولاية التي تضم المقر الرئيسي لجريدة "واشنطن بوست" التي نشرت مقال "هيرد" المقام حوله الدعوى، وتنقل المحاكمة في بث مباشر على الإنترنت، مما جعلها محل اهتمام حول العالم.

ورغم أن العديد من ادعاءات "ديب" كان قد استخدمها من قبل أثناء الدعوى القضائية الخاسرة التي رفعها في إنجلترا على جريدة "ذا صن" عندما وصفته بكونه "ضارب زوجته" فإنه لا تزال هناك الكثير من المفاجآت التي تظهر في المحاكمة الجارية.

إصبع مقطوعة واعتراف بالضرب

اتهم "ديب" طليقته بما تتهمه هي به، بل استعان بشهادة الطبيب المعالج الذي أكد أنه عالج إصبع "ديب" التي كان طرفها مقطوعا، وفي المستشفى عثر الطاهي على الطرف المفقود في المطبخ وسط شظايا الزجاج.

فقد قال "ديب" إن هذا الجرح ناتج عن مشاجرة مع زوجته حينها ورميها له بزجاجة قطعت طرف إصبعه، بينما كان ادعاؤها أنه هو الذي ضربها واعتدى عليها جنسيا وتسبب لها في عدة جروح، وجاءت شهادة الطبيب أنه لم يلحظ أي جروح على "هيرد" وهي بدورها لم تطلب العلاج.

كما كشف فريق "ديب" عن مفاجأة أخرى تداولتها منصات التواصل بكثرة بعد نشرها، وهي دليل صوتي لمحادثة مسجلة بين الزوجين يظهر فيها صوت المدعى عليها جليا وهي تخبره أنها لم تكن تلكمه بل كانت تضربه، وأنه شخص رائع ولكنه يجب أن ينضج.

أما آخر مفاجآت المحاكمة فلم تخرج من قاعة القضاء وإنما من الصفحة الرسمية لشركة مستحضرات التجميل "ميلاني" فقد استشهدت محامية "هيرد" بأحد منتجاتهم بأنه كان وسيلة المدعى عليها لتغطية كدماتها وجروحها طوال فترة زواجها من "ديب" ولكن الشركة أعلنت في فيديو، مدته 15 ثانية فقط، أن المنتج "الدليل" من إنتاج ديسمبر/كانون الأول 2017، أي بعد طلاقهما الذي كان عام 2016.

ومن المتوقع أن تستغرق مدة المحاكمة كاملة حوالي 6 أسابيع، ويعتقد أن الأمور ستصبح أكثر جذبا للرأي العام مما هي عليه الآن، نظرا لطبيعة الشهود المنتظر أن يدلوا بشهاداتهم، مثل الممثل الأميركي "جيمس فرانكو" ونظيريه الإنجليزي "بول بيتاني" والأميركية "إلين باركين" وكذلك رجل الأعمال الأميركي "إيلون ماسك".