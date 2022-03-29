قدم الممثل ويل سميث الاثنين عبر حسابه في إنستغرام اعتذاره لزميله كريس روك عن صفعه إياه مساء الأحد خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب دعابة سخر فيها الممثل الفكاهي من الرأس الحليق لجيدا بينكت سميث، زوجة الممثل الهوليودي المصابة بداء الثعلبة.

وكتب سميث عبر إنستغرام "كريس، أود أن أعتذر لك علنا. ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئاً. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدل على الرجل الذي أريد أن أكونه".

وجاء اعتذار سميث بعيد إعلان "الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها" -الجهة القائمة على جوائز الأوسكار- أنها فتحت تحقيقا رسميا في الواقعة التي حدثت مباشرة على الهواء وأثارت ذهول الجمهور الذي كان موجودا في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

ونددت الأكاديمية الاثنين بما قام به سميث بحق زميله، وقالت إنها بدأت مراجعة رسمية للواقعة. وأضافت "سنبحث مزيدا من الإجراءات والعواقب وفقا للوائح الداخلية ومعايير السلوك وقانون كاليفورنيا".

العنف بكل أشكاله مدمر

وشدد سميث في اعتذاره على أنّ "العنف بكل أشكاله مدمر. ما قمت به الليلة الماضية في حفل توزيع جوائز الأوسكار غير مقبول ولا يُغتفر".

وفي وقت أكد أنه يتفهّم بالكامل أن عمله يحتم عليه تحمل النكات التي تسخر منه "لكن نكتة تتعلق بمشكلة جيدا الصحية كانت أمرا تخطى الحدود بالنسبة لي وكان رد فعلي عليه عاطفيا".

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وفي دعابته شبّه روك شعر زوجة سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم "جي آي جاين" (GI Jane). ولوحظ أن ما قاله روك أثار انزعاج جيدا التي سبق لها أن تحدثت علنا عن تساقط الشعر الذي تعاني منه بسبب إصابتها بداء الثعلبة.

ومع أن سميث ضحك في البداية للدعابة إلا أنه ما لبث أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع روك على وجهه بقوة. وسمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وقال روك الذي بدت عليه الصدمة "واو. واو. لقد صفعني ويل سميث للتو" وأضاف مبررا دعابته "لقد كانت مزحة عن جي آي جاين".

لكن سميث الذي كان قد عاد للجلوس بجانب زوجته، رد عليه صائحاً "دع اسم زوجتي بعيداً من فمك اللعين".

عرض 30 مليون دولار

في الأثناء عرض منظم مباريات الملاكمة جيك بول على كل من سميث وروك 15 مليون دولار لكل منهما لدخول الحلبة وتسوية خلافاتهما، وذلك بعد صفعة سميث لروك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال بول الذي يدير شركة موست فالايابول بروموشنز عبر تويتر "صار جاهزا لدي 15 مليون دولار لويل سميث و15 مليون دولار لكريس روك" وأضاف "دعونا نفعل ذلك في أغسطس/آب".