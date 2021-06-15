أحد أهم العوامل التي أصبحت مؤثرة مؤخرا في تقييم الأعمال التلفزيونية الأزياء أو الملابس، خاصة بعد انتشار العديد من المسلسلات التي تنتمي إلى الدراما التاريخية.
أثار حصول الفنانتين غادة عبد الرازق وسوسن بدر والإعلامية بوسي شلبي على جائزة الأدب والإبداع والبحث العلمي حالة من الجدل والسخرية على صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الجائزة في مجال الأدب.
جاءت التعليقات الساخرة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد حصول الممثلتين والإعلامية المصرية على جوائز الأدب والبحث العلمي، التي وصفها البعض بأنها "ضربة قاصمة للعلم والعلماء".
جاء الحفل الذي أقامه الدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديمية طيبة وعميد كلية التجارة بجامعة المنوفية سابقا، في قصر البارون الأحد الماضي، لتكريم شخصيات عامة بجوائز الإبداع والأدب والبحث العلمي، وكذلك تم تكريم بعض الأكاديميين والممثلة المصرية إيناس عز الدين.
وعلقت الممثلة سوسن بدر على صورها مع غادة عبد الرازق وبوسي شلبي عبر صفحة الأولى على الإنستغرام "تشرفت بتكريمي بجائزة الأدب والإبداع من دكتور صديق عفيفي مع أحلى وأطيب صحبة، النجمة الجميلة غادة عبد الرازق والإعلامية الرائعة بوسي شلبي".
وتجمع الأكاديمي صديق عفيفي علاقة صداقة بعدد من الفنانين في الوسط الفني في مصر، وبحسب مواقع مصرية، فقد عكف أكاديميون في المجالات العلمية والثقافية والأدبية في أكاديمية طيبة التعليمية بالقاهرة، على اختيار الأسماء المرشحة للجوائز التي تم إعلانها أول أمس، والتي تحمل اسم جائزة دكتور صديق عفيفي للبحث العلمي والابتكار والأدب.
أما غاده عبد الرازق، التي اعتادت عدم الظهور إعلاميا في الفترة الأخيرة، فقد وافقت على عدد من التكريمات من جهات مختلفة لتعوض عدم نجاح مسلسلها (لحم غزال)، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وأيضا غيابها عن أي عمل درامي يعرض على القنوات المصرية.