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بترشيح من أكاديميين.. تكريم غادة عبد الرازق وسوسن بدر وبوسي شلبي بجائزة الأدب والبحث العلمي

الممثلتان المصريتان سوسن بدر (يمين) وغادة عبد الرازق (مواقع التواصل)
الممثلتان المصريتان سوسن بدر (يمين) وغادة عبد الرازق (مواقع التواصل)
إيمان محمد - القاهرة
15/6/2021

أثار حصول الفنانتين غادة عبد الرازق وسوسن بدر والإعلامية بوسي شلبي على جائزة الأدب والإبداع والبحث العلمي حالة من الجدل والسخرية على صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الجائزة في مجال الأدب.

جاءت التعليقات الساخرة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد حصول الممثلتين والإعلامية المصرية على جوائز الأدب والبحث العلمي، التي وصفها البعض بأنها "ضربة قاصمة للعلم والعلماء".

احتفالية بقصر البارون

جاء الحفل الذي أقامه الدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديمية طيبة وعميد كلية التجارة بجامعة المنوفية سابقا، في قصر البارون الأحد الماضي، لتكريم شخصيات عامة بجوائز الإبداع والأدب والبحث العلمي، وكذلك تم تكريم بعض الأكاديميين والممثلة المصرية إيناس عز الدين.

وعلقت الممثلة سوسن بدر على صورها مع غادة عبد الرازق وبوسي شلبي عبر صفحة الأولى على الإنستغرام "تشرفت بتكريمي بجائزة الأدب والإبداع من دكتور صديق عفيفي مع أحلى وأطيب صحبة، النجمة الجميلة غادة عبد الرازق والإعلامية الرائعة بوسي شلبي".

تكريم غادة عبد الرازق بجائزة الأدب والبحث العلمي (الحساب الرسمي على إنستغرام)

وتجمع الأكاديمي صديق عفيفي علاقة صداقة بعدد من الفنانين في الوسط الفني في مصر، وبحسب مواقع مصرية، فقد عكف أكاديميون في المجالات العلمية والثقافية والأدبية في أكاديمية طيبة التعليمية بالقاهرة، على اختيار الأسماء المرشحة للجوائز التي تم إعلانها أول أمس، والتي تحمل اسم جائزة دكتور صديق عفيفي للبحث العلمي والابتكار والأدب.

أما غاده عبد الرازق، التي اعتادت عدم الظهور إعلاميا في الفترة الأخيرة، فقد وافقت على عدد من التكريمات من جهات مختلفة لتعوض عدم نجاح مسلسلها (لحم غزال)، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وأيضا غيابها عن أي عمل درامي يعرض على القنوات المصرية.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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