احتدمت الأزمة بين الإعلامي عمرو أديب والممثل محمد رمضان، بعد لقاء ظهر خلاله الأخير عبر برنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، وقد توعد أديب بتقديم دعوى قضائية ضد رمضان، مؤكدا أنه سيتخذ المسار القانوني ضد هذا الممثل.

وأشار أديب إلى أنه سيتنازل عن مبلغ التعويض -إن حُكم لصالحه قضائيا- لصالح مستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال.

وهدد أديب رمضان قائلا "لو كنت فاكر إنك مسنود، فالبلد بها قانون" ووجه حديثه لرمضان قائلا "أنت لو مش متربي سأربيك.. وسأربيك بالقانون" مشيرا إلى أنه كلف محاميه طارق جميل سعيد لتولي كافة الإجراءات القانونية.

في الوقت الذي نشرت فيها الإعلامية لميس الحديدي (زوجة أديب) تغريدة فور عرض لقاء رمضان، قالت فيها "لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمة.. توليفة غير مسبوقة" والتي فُسرت بأنها موجهة إلى رمضان.

تغريدة لميس الحديدي (مواقع التواصل الاجتماعي)

وكان رمضان قد ألمح خلال اللقاء إلى الخلاف بينه وأديب خلال الشهور الماضية، لاسيما الأسبوع المنصرم، بعد صدور حكم قضائي يلزم رمضان بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه كتعويض لصالح أشرف أبو اليسر الذي فقد وظيفته وتصريح عمله كطيار بعد واقعة نشر فيديو للممثل من داخل كابينة القيادة لإحدى الطائرات الخاصة.

وقد صرح رمضان خلال اللقاء أنه لم يتعمد استفزاز أحد، مشيرا إلى أن مجموعة الفيديوهات الأخيرة التي نشرها على حساباته على مواقع التواصل، والتي تضمنت إلقاء للأموال، لم تكن سوى مشاهد ضمن فيديو كليب لأحدث أغنياته "فيرساتشي".

وقال رمضان "أنا لست كيادا" كما أضاف: مش أنا اللي أخد ساعة وأقول طال عمرك" وهو ما فسره البعض بأنه إشارة إلى أديب.

وكان أديب قد انتقد رمضان في عدة حلقات سابقة من برنامجه "الحكاية" والذي قوبل بسخرية من رمضان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل.

أثار هذا الممثل الجدل خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد تحقيقه شهرة واسعة في نطاق السينما والدراما التلفزيونية، لكن عرف عنه استعراضه لممتلكاته ومظاهر الثراء والبذخ في حياته، وهو ما يعتبره كثيرون استفزازا لمشاعر الجمهور، بينما استاء كثيرون من رمضان بعد تسببه في فصل الطيار أشرف أبو اليسر قبل عام، بعد نشره مقطع فيديو يتضمن وجوده داخل كابينة الطائرة، وهو ما لا تسمح به قواعد الطيران الدولية.

وقد نسج رمضان خلال الأعوام القليلة حالة من الجدل، لا سيما حينما نشرت له مجموعة صور مع أشخاص إسرائيليين قبل شهور، بينما تعامل الممثل مع الحدث باستخفاف قائلا "هل مطلوب مني أجري أبكي في الأسانسير حينما أعرف أن أحد المعجبين بي إسرائيلي؟