بعد الهجوم على ترشيحها في موكب نقل المومياوات، الفنانة التونسية هند صبري لم تحسم أمر مشاركتها بعد.

حالة من الدهشة وصلت إلى حد الغضب في بعض ردود الفعل تجاه اختيار الفنانة التونسية هند صبري للمشاركة في موكب نقل المومياوات الملكية، والذي تأجل بسبب جائحة كورونا، على أن يكون في أبريل/نيسان المقبل.

بمجرد إعلان وزارة السياحة والآثار المصرية عن أسماء المشاركين في الحدث المرتقب منذ أشهر، ومنهم الفنانة التونسية التي سبق وأعلنت قبل أيام قليلة عن مشاركتها عبر تويتر، انهالت التعليقات الرافضة لوجودها في الاحتفالية؛ لكونها تونسية الأصل رغم زواجها من مصري، وحصولها على الجنسية المصرية وفق الدستور.

#الرحلة_الذهبية.. 3 أبريل موعد #موكب_المومياوات_الملكية.. نقل 22 مومياء من المتحف المصرى لمتحف الحضارة.. من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات.. والتحرك يبدأ بـ21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام.

فخورة بمشاركتي في هذا الحدث التاريخي! pic.twitter.com/mJjkqTKhOY — Hend Sabry – هند صبري (@HendSabry) March 23, 2021

سر الأزمة

بداية الأزمة كانت بعد ما نشره الممثل مصطفى درويش عبر صفحته على الفيسبوك، والذي كتب فيه "طبعا مع حبي واحترامي وتقديري الكبير لهند صبرى وفنها.. هو 100 مليون مصري معندناش حد يمثلنا فا بنجيب أجانب يعنى".

قبل أن يعود ويؤكد مرة أخرى بأنه يحترم هند؛ لكن كان بالأولى ترشيح فنانة مصرية.

حدث مصري

الرافضون لأن تتصدر هند صبري الحدث انتقدوا أن تشارك فنانة تونسية مع تجاهل العديد من المصريات مثل سوسن بدر وروبي وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد وأنجي المقدم ومنى زكي وكثير من الشخصيات المصرية اللائي تحمل وجوههن ملامح فرعونية، وفق التعليقات.

واختار الممثل مراد مكرم العديد من الوجوه المصرية الأنسب للحدث مثل الممثلة داليا البحيري ملكة جمال مصر عام 1990، وأروى جودة وأخريات.

بينما اتهم رواد تويتر هند صبري بأنها اختيرت للمشاركة عن طريق الوساطة والمجاملة.

هههههههههه ايه جابك العرض

مصر فيها ملوك وملكات 👇🏽 مساء الوسطة pic.twitter.com/DlEDbaVH4h — ℡ֆ𖤍₎ 𝐀_~_𝐂𝐥𝐢𝐧𝐭 𓅟 (@CastAway_9) March 25, 2021

#الرحلة_الذهبية.. 3 أبريل موعد #موكب_المومياوات_الملكية.. نقل 22 مومياء من المتحف المصرى لمتحف الحضارة.. من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات.. والتحرك يبدأ بـ21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام.

فخورة بمشاركتي في هذا الحدث التاريخي! pic.twitter.com/mJjkqTKhOY — Hend Sabry – هند صبري (@HendSabry) March 23, 2021

هند صبرى التونسية يخلوها تشارك فى موكب نقل المومياوات المصرية

و صبا مبارك الاردنية تمثل زوجة الملك احمس المصرى

ولا كأن فى حاجه اسمها أصول ولا كأننا عندنا ممثلين مصريين شبه اجدادنا

الحوار كله بيع و شراء (بزنس يعنى) مش مهم التراث المهم الفلوووووووووووس 😡😡 pic.twitter.com/uwVHOWVFH5 — 𓋹𓀳 إينـــاس الـــديب 𓂀 (@EnasEldeeb7) March 23, 2021

متضامنون مع الفنانة التونسية

وعلى العكس، تضامن آخرون مع وجود هند صبري في الحدث، فكتب المخرج أمير رمسيس على صفحته على الفيسبوك "الحقيقة ما شفتش أسخف من موجة الهجوم على مشاركة هند صبري لمشاركتها في موكب المومياوات.. الزينوفوبيا في اتفه صورها.. بنتكلم عن فنانة قدمت أهم أعمال السينما في مصر.. محبوبة من المصريين كلهم.. لم يجد المخرج شريف عرفة بقدره أفضل منها لتجسيد شخصية حتشبسوت في فيلمه".

واكتفى الفنان صبري فواز بقوله "هند صبري بنتنا".

فيما استشهد الصحفي محمود كامل بمجموعة من أسماء الفنانين ذوي الجذور غير المصرية؛ إلا أنه وصفهم بأنهم مصريون أكثر من آخرين وأكثر ممن أصولهم مصرية خالصة.

ودافعت السيناريست نهى سعيد عن اختيار هند صبري بتعليقها حول زواج الأخيرة من مصري، مشيرة إلى أن مشاركتها في حدث تاريخي مثل نقل المومياوات أمر طبيعي باعتبار أن مصر حاضنة لجميع الجنسيات العربية.

هند صبري ليست الوحيدة

المفاجأة أن هند صبري ليست الفنانة الوحيدة التي أعلنت وزارتا السياحة والآثار مشاركتها في الحدث، فمن الأسماء المشاركة أيضا منى زكي ويسرا وليلى علوي وحسين فهمي، وسوف يلقي عدد منهم كلمات عن الحضارة الفرعونية.

وتفكر حاليا الفنانة هند صبري في الرد الحاسم حول موافقتها على الترشيح؛ لكنها تنتظر التوقيت المناسب، خاصة أنها فوجئت بهذا الهجوم، رغم الإعلان بالفعل عن مشاركة العديد من الفنانات المصريات.