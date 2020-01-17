بالفيديو: رغم قيود الاحتلال.. "فجر الكرامة" يجمع آلاف المصلين بالأقصى

صالح زغاري-القدس المحتلة

فجر الكرامة، شعارٌ أطلقه نشطاء مقدسيون لإحياء صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى، وتحديدا عند مصلى باب الرحمة، لإفشال مخططات الاحتلال التي تهدف إلى إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة قبل مرور عام على إعادة فتحه.

وقد أدى صلاة فجر الكرامة اليوم آلاف المصلين الذين توافدوا للمسجد الأقصى من كل البلدات.

لكن الاحتلال يأبى إلا أن ينغص على المقدسيين الذين خرجوا في مسيرة انطلقت من مصلى باب الرحمة باتجاه ساحات الأقصى وسط التكبيرات والهتافات.

فقد اقتحمت القوات الخاصة ساحات الأقصى واعتدت على المصلين بالضرب المبرح والرصاص المطاطي، وأجبرتهم على مغادرته بالقوة.