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في الجامعات والحدائق والأنهار.. مظاهرات عالمية للتضامن مع غزة

DUBLIN, IRELAND - MAY 8: Pro-Palestinian activists from Ireland Palestine Solidarity Campaign, supported by members of left-wing parties including People Before Profit, are seen during the 'Stand for Palestine, End the Siege of Gaza, End Israeli Apartheid' Emergency Protest for Rafah outside Leinster House, on May 8, 2024, in Dublin, Ireland. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)
مظاهرة تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة في العاصمة الأيرلندية (غيتي)
9/5/2024-|آخر تحديث: 9/5/202402:55 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تواصلت -اليوم الخميس- المظاهرات في عدة عواصم حول العالم للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ودعا المشاركون فيها إلى وقف إطلاق النار.

ورغم القمع الأمني، تقدم طلاب الجامعات الحراك المناهض للحرب، حيث واصلوا اعتصامهم في عدة جامعات بأميركا وبريطانيا وهولندا والنمسا وفرنسا وألمانيا.

وحاول المتظاهرون تطوير أسايب الاحتجاج فقادوا مظاهرات بمراكب نهرية في مالو السويدية، كما تظاهروا في الحدائق العامة، ونشروا الآلاف من أحذية الأطفال والألعاب في إشارة إلى الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي  خلال عدوانه على غزة.

وحث المتظاهرون المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

A demonstrator is holding up a Palestinian flag in support of the civilian population during a demonstration in support of Palestine and the civilians of the town of Rafah in Rennes, France, on May 8, 2024. (Photo by Quentin Bonade-Vernault/Nurphoto)
متظاهرون بالأعلام الفلسطينية في رين الفرنسية (غيتي)
AMSTERDAM, NETHERLANDS - MAY 8: 15000 shoes have been laid in front of Booking.com headquarters, organized by Plant an Olive tree for Palestine as they represent the 15000 children who died in Gaza and more than 100 in West Bank, in Amsterdam, Netherlands on May 8, 2024. The location was selected due to Booking.com includes properties from settlers in the West Bank. (Photo by Nikos Oikonomou/Anadolu via Getty Images)
متظاهرون وضعوا آلاف الأحذية أمام شركة بوكينغ في هولندا (الأناضول)
طلاب جامعة كامبردج البريطانية يواصلون اعتصامهم المفتوح دعما لفلسطين (غيتي)
أعلام فلسطين ولافتات على خيام الاعتصام الرافض للحرب في جامعة مانشستر البريطانية (غيتي)
AMSTERDAM, NETHERLANDS - MAY 08: Police forcefully intervene, arrest dozens and assaulting others in Pro-Palestinian protesters at the beginning of the second day as they gathered in University of Amsterdam to stage demonstration to call for their institution to end all ties with Israel and to protest against Israeli attacks over Gaza on May 08, 2024 in Amsterdam, Netherlands. Hundreds of demonstrators gather at the University of Amsterdam's Binnengasthuis grounds and set up barricades in a pro-Palestinian protest. As the second day begins, most roads leading to Rembrandtplein remain closed, with additional street closures. (Photo by Mouneb Taim/Anadolu via Getty Images)
الشرطة اعتدت بالضرب واعتقلت العشرات من طلاب جامعة أمستردام خلال مظاهرة للتضامن مع غزة (الأناضول)
طلاب مؤيدون لفلسطين يتظاهرون بجامعة لوزان للمطالبة بمقاطعة أكاديمية لإسرائيل (الفرنسية)
سفينة وأعلام فلسطينية باحتجاجات مناهضة للعدوان على غزة في مالمو (رويترز)
المصدر : الجزيرة + وكالات