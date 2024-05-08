مصر تحقق في مقتل رجل أعمال كندي إسرائيلي بالإسكندرية

قالت وزارة الداخلية المصرية إنها تحقق في مقتل رجل أعمال كندي بمدينة الإسكندرية شمالي البلاد، في وقت بثت فيه مجموعة مجهولة مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق النار على الرجل الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية ويدعى زيف كيبر.

وجاء في بيان مقتضب بثته الداخلية المصرية عبر حسابها على منصة إكس اليوم الأربعاء، إنه "بتاريخ 7 مايو (أيار) الجاري تعرض رجل أعمال كندي الجنسية يقيم في البلاد بصفة دائمة لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث".

ويأتي بيان الداخلية المصرية بالتزامن مع بث مجموعة مجهولة -تطلق على نفسها اسم "مجموعة الشهيد محمد صلاح"- مقطع فيديو قالت إنه للحظة إطلاق النار على رجل الأعمال، ولم يتم التثبت من صحة المقطع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت -أمس الثلاثاء- إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتعامل مع الحادث وتستوضح تفاصيله.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن القتيل يدعى زيف كيبر وهو صاحب شركة لتصدير الخضار والفواكه ويعمل في مصر منذ أكثر من 9 سنوات، وأنه دخل مصر بجواز سفر كندي، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن "رجل الأعمال اليهودي قتل على خلفية قومية، على ما يبدو".

يذكر أن شرطيا مصريا يدعى محمد صلاح قتل يونيو/حزيران العام الماضي 3 جنود إسرائيليين بالرصاص قبل أن يُقتل، بعد أن عبر الحدود إلى صحراء النقب.