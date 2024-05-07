انفجاران قرب سفينة بالبحر الأحمر والجيش الأميركي يدمر مسيرة للحوثيين

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية اليوم الثلاثاء تدمير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر، فيما تم الإبلاغ عن انفجارين قرب سفينة تجارية جنوب عدن اليمنية.

وذكرت القيادة الأميركية في بيان أن المسيرة كانت تمثل تهديدا على القوات الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.

في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إنه تم الإبلاغ عن انفجارين بالقرب من سفينة تجارية على بعد 82 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن اليمنية.

وذكرت الهيئة أن ربّان السفينة أكد سلامتها وسلامة جميع أفراد الطاقم، مضيفة أن السلطات تحقق في الأمر.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار السفن لتسلك طرقا أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وأثار مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة في المنطقة.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة ببحر العرب والمحيط الهندي.