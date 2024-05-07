الخارجية الأميركية تندد بقرار إسرائيل إغلاق مكاتب الجزيرة

نددت وزارة الخارجية الأميركية بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، مؤكدة دعمها حرية الصحافة في العالم.

وقالت الوزارة "نختلف مع طريقة تغطية الجزيرة لهذه الأزمة، لكن نعارض إغلاق مكاتبها وندعم حرية الصحافة".

وأضافت الخارجية الأميركية "قلقون من قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، وكنا واضحين بأننا ندعم حرية الصحافة في العالم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال -أول أمس الأحد- إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بـ"قناة التحريض".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية -عن مكتب نتنياهو- أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء.

وينص القرار على وقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.

واستنكرت شبكة الجزيرة -في بيان وقتها- تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية. كما عبّرت دول غربية عن قلقها من هذا القانون واعتبرته تقييدا واعتداء على حرية الصحافة.