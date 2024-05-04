صحة غزة تطالب بتحقيق دولي في اغتيال البرش

طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة كلا من المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بفتح تحقيق فوري وعاجل في جريمة تعذيب واغتيال الشهيد الدكتور عدنان البرش داخل سجون الاحتلال.

وكانت "هيئة شؤون الأسرى" و"نادي الأسير الفلسطيني" أعلنا -في بيان لهما- استشهاد الطبيب عدنان البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء.

واتهم البيان الاحتلال بتنفيذ عملية اغتيال متعمدة بحق الطبيب البرش بعد اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول الماضي في أثناء وجوده في مستشفى العودة مع مجموعة من الأطباء.