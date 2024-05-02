صحيفة روسية: نشر أسلحة نووية أميركية في بولندا عامل تصعيد خطير

قالت صحيفة فزغلياد الروسية إن كشف وزارة الدفاع البولندية عن تقديمها طلبا للمشاركة في برنامج سيسمح بنشر الأسلحة النووية الأميركية على أراضيها لم يُحدث شرخا وسط القيادة البولندية فحسب، بل داخل المجتمع أيضا.

وأضافت فزغلياد أن تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا بشأن هذا الموضوع أثارت انزعاج المجتمع بمختلف أطيافه.

وذكرت أن الأمر يتعلق بقضية "التشارك النووي" الذي يسمح للولايات المتحدة بـ"تقاسم" إمكانياتها النووية مع دول حلف الشمال الأطلسي (ناتو) التي لا تمتلك هذه الأسلحة.

وبحسب الصحيفة الروسية، فوفقا لمسح أجراه علماء اجتماع بولنديون، يقيّم 36.4% من المشاركين فكرة وضع الأسلحة النووية في بولندا بشكل إيجابي، و31.9% بشكل سلبي، فيما يتخذ 19% موقفا محايدا، في حين لم يسمع 12.6% أي شيء عن اقتراح الرئيس دودا.

انقسام حكومي

وذكرت فزغلياد أن تصريح الرئيس البولندي لم يقسم الشعب فقط، بل الحكومة أيضا، حيث انتقد وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي بيان رئيس الدولة قائلا إنه ليست لديه سلطة إثارة قضية الأسلحة النووية.

وأوضح مسؤولو الخارجية أن اقتراح الرئيس دودا يخلق خطر "توجيه الصواريخ الروسية ضد بلاده"، أي أن وزارة الخارجية البولندية تخشى إجراءات انتقامية من موسكو.

وحذر ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي البولنديين من هذه الإجراءات. وفي الواقع، تتحدث وزارة الخارجية الروسية عن تداعيات سلبية لأي إجراء من هذا القبيل.

ويعتقد بيسكوف أن كلمات دودا بشأن استعداده لوضع أسلحة نووية أميركية في بولندا أخافت حتى الولايات المتحدة نفسها، وتتبنى وسائل الإعلام البولندية الليبرالية وجهة نظر مماثلة.

وقالت الصحيفة إن توماس زاتكوسكي نائب وزير الدفاع البولندي كان قد تحدث في 2015 عن إمكانية تخزين رؤوس حربية نووية أميركية في بولندا يمكن أن تستخدمها القوات الجوية البولندية أثناء الحرب.

عامل تصعيد

وتابعت فزغلياد أن قضية الأسلحة النووية تشكل انقساما آخر بين المحافظين البولنديين والليبراليين، فبينما يعتقد المحافظون أن الأسلحة النووية الأميركية ستحمي بولندا من روسيا فإن الليبراليين -على العكس- ينظرون إلى ذلك باعتباره عامل تصعيد قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق بين روسيا والناتو.

وأوضحت أنه على الرغم من ذلك سوف يقاتل المحافظون في الحكومة البولندية حتى النهاية من أجل الحصول على الرؤوس الحربية النووية الأميركية.

وذكرت أن الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا أيد اقتراح نظيره البولندي، معتقدا أن نشر الأسلحة النووية في بولندا لا يمكن اعتباره تحريضا على الحرب وتهديدا لروسيا.