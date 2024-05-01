خامنئي: غزة أصبحت قضية العالم الأولى والتطبيع لن يحل الأزمات

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن غزة اليوم أصبحت قضية العالم الأولى، واعتبر أن التطبيع بين دول عربية وإسرائيل لن يحل الأزمات الإقليمية.

وشدد خامنئي -خلال استقباله اليوم الأربعاء جمعا من التربويين في يوم المعلم- على أنه ليس بإمكان إسرائيل وداعميها إزالة قضية غزة من جدول أعمال الرأي العام العالمي، مشيرا إلى امتداد الاحتجاجات الطلابية يوما بعد يوم من الجامعات الأميركية إلى الجامعات في دول أوروبية مختلفة وأيضا إلى جامعات أستراليا، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف لا ينبغي لنا أن ندع هذه القضية تخرج عن أجندات الرأي العام الدولي وشعوب العالم، يجب أن يتزايد الضغط على الكيان الصهيوني يوما بعد يوم".

وكرر خامنئي موقف إيران المنتقد لتدخل الشرطة في حرم جامعات أميركية لفض تحركات داعمة للفلسطينيين.

وقال "لم يطلق الطلاب الجامعيون شعارات تحث على الشغب، ولم يقتلوا أحدا، ولم يضرموا النار في أي مكان، ويعامَلون بهذا النحو!"، مضيفا "لقد أظهر تعامل الحكومة الأميركية مع الطلاب الجامعيين تورط أميركا مع الكيان الصهيوني في جريمة الإبادة الجماعية الكبرى في غزة".

التطبيع

وفي موضوع آخر، اعتبر خامنئي أن أزمة الشرق الأوسط لن يحلها التطبيع بين دول عربية وإسرائيل، مشيرا إلى أن البعض يظن أن المشكلة ستُعالج إذا ما ذهبوا إلى الدول المجاورة وحثوها على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وأضاف "كلا، إنهم مخطئون، لن تُحل قضايا غربي آسيا ما لم تعُد فلسطين إلى أصحابها الأصليين!".

وشدد خامنئي على أن "فلسطين ملكٌ للشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين ويهودا أيضا، فليعيدوا فلسطين إليهم، وليؤسس هؤلاء نظامهم، ثم فليقرر ذاك النظام كيف سيتصرف إزاء الصهاينة، إن كان سيطردهم أو يُبقيهم، فليقرروا هم ذلك".