حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية وجيش الاحتلال يستعد لهجوم

استمرت الاشتباكات بين حزب الله اللبناني والجيش الاسرائيلي حيث تبادل الجانبان القصف مما تسبب في تضرر منازل على الجانبين، وفي حين أعلن الحزب مقتل أحد عناصره في الاشتباكات، قال رئيس الاركان الإسرائيلي إنهم يستعدون لهجوم في الجبهة الشمالية.

فقد أعلن حزب الله مهاجمته 3 أهداف إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، وقال إنه استهدف بالصواريخ والقذائف المدفعية انتشاراً للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة برانيت.

كما قصف الحزب مبنى في مستوطنة المطلة ومنزلين في مستوطنة شتولا وذلك ردا على استهداف المدنيين في جنوب لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

وفيما أكدت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت صباح الأربعاء، في عدد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن قصف حزب الله تسبب بأضرار في منازل المستوطنين بمستوطنة المطلة جراء إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.

فيما نقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنهم لن يعيدوا سكان مستوطنات الشمال إلى منازلهم بدون اتفاق يضمن أمنهم.

وفي ذات السياق أعلن حزب الله اليوم مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وبذلك ارتفع عدد قتلاه إلى 288 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول.

قصف إسرائيلي

على الجانب الآخر أفاد مراسل الجزيرة أن غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارات استهدفت بلدة عيتا الشعب وأطرافها في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على بلدة طيرحرفا، وقصفت المدفعية محيط بلدتي حولا وطيرحرفا جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات ليلية على أهداف تابعة لحزب الله في 5 مناطق بجنوب لبنان.

وأشار بيان للجيش إلى أن مقاتلاته قصفت بنى تحتية عسكرية لحزب الله في كفركلا والخيام، بما في ذلك نقطة مراقبة.

وأوضح البيان أنه تمت مهاجمة "بنية تحتية معادية ومبنى عسكري تابع للمنظمة في منطقة بليدا بجنوب لبنان، إلى جانب بنى تحتية معادية ومواقع استطلاع تابعة للمنظمة في منطقتيْ عديسة وميس الجبل".

استعداد إسرائيلي

وتحسبا من اتساع رقعة العمليات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الجيش يستعد لهجوم في الجبهة الشمالية.

جاءت تصريحات هاليفي خلال قام بها اليوم الأربعاء قرب الحدود اللبنانية لتقييم الوضع هناك وصحبه خلال جولته قائد القيادة الشمالية، وقائد الفرقة 146 وقادة آخرين.

وفي ذات السياق نقلت قناة كان الإسرائيلية عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل حاليا انه أخبر المسؤولين الإسرائيليين أنه بدون اتفاق ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة "سيكون من المستحيل التوصل إلى حل سياسي في الشمال" في إشارة إلى الاشتباكات مع حزب الله.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفا يوميا متبادلا، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويشن حزب الله وفصائل مسلحة أخرى هجمات ضد الجيش الإسرائيلي تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لعدوان إسرائيلي مدمر.