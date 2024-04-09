الأربعاء أول أيام عيد الفطر في 19 دولة عربية

أعلنت 5 دول عربية، الثلاثاء، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء، ليرتفع عدد الدول العربية التي أعلنت إلى 19 دولة.

وكانت السعودية والإمارات، وقطر والكويت والبحرين والسودان ومصر وفلسطين، ولبنان واليمن وتونس والجزائر وسوريا وموريتانيا، أعلنت أول أمس الاثنين أن الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين.

وانضمت إليها أمس الثلاثاء كل من الأردن والعراق والمغرب وليبيا وسلطنة عُمان وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء، وفق بيانات منفصلة صادرة عن وزارة الأوقاف أو دار الإفتاء في تلك الدول.

ولم يتضح على الفور موعد بدء عيد الفطر في جيبوتي والصومال وجزر القمر، غير أن الأرجح أنهم في الموعد ذاته الأربعاء، بناء على رؤية هلال رمضان الذين اتفقوا فيها مع السعودية.

وشهدت بداية شهر رمضان اختلافات في إعلان رؤية الهلال، فقد أعلنت 17 دولة عربية بدء رمضان يوم الاثنين 11 مارس/آذار الماضي، في حين شهد كل من الأردن والمغرب وسلطنة عمان وليبيا تأخر بداية رمضان إلى الثلاثاء.

وبعيدا عن الدول العربية، أعلنت تركيا، التي تعتمد الحسابات الفلكية، أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر.

ويحل عيد الفطر هذا العام وسط حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في المرافق الحيوية والمستشفيات وكارثة إنسانية غير مسبوقة.