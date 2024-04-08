إندونيسيا تعتزم تنظيم مسيرة عالمية تجوب آسيا وأوروبا دعما لغزة

نظم تحالف الشعب الإندونيسي للدفاع عن فلسطين برنامجا تضامنيا وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا، معلنا عن عزمه تنظيم مسيرة عالمية تنطلق من إندونيسيا نحو دول في آسيا باتجاه أوروبا، والمطالبة بتدخل عسكري للدول الإسلامية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتخلل البرنامج التضامني دعاء لأهل غزة وجميع المدن الفلسطينية، كما حث المتحدثون في الوقفة الاحتجاجية الجمهور الإندونيسي على الاستمرار في سلوك مقاطعتهم الاقتصادية وبمواصلة التبرع للشعب الفلسطيني عبر المؤسسات الرسمية والشعبية المهتمة بالعمل الإنساني في فلسطين.

وتأتي هذه الوقفة لتختم سلسلة من البرامج التضامنية مع فلسطين شهدتها مئات المساجد في عشرات المحافظات الإندونيسية خلال شهر رمضان.

والثلاثاء الماضي، أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي استمرار دعم بلادها للشعب الفلسطيني، منتقدة مواقف الدول التي سعت إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضافت أن إندونيسيا تظل ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحق والعدالة والإنسانية، وأكدت الوزيرة أن بلادها تواصل تقديم الدعم الإنساني إلى الدول والمناطق المحتاجة بحسب قدراتها واستطاعتها.

كما سجلت هيئة عاملي الزكاة الوطنية الإندونيسية تبرعات كبيرة من المواطنين الإندونيسيين بقيمة 15.6 مليون دولار، وتم إرسال 4400 طن من المساعدات إلى غزة. وهذه الأرقام لا تشمل المساعدات التي أرسلتها جمعيات إنسانية أهلية ومجتمعية أخرى.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.