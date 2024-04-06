بيلوسي تنضم لنداءات تطالب بايدن بوقف تسليح إسرائيل

وقّعت المشرعة ورئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، الجمعة، على رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحملت الرسالة توقيع 40 نائبا ديمقراطيا، وجاء فيها "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه".

ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص في غارة جوية إسرائيلية أدت الاثنين الماضي إلى مقتل 7 موظفين من مؤسسة المطبخ المركزي الأميركي الخيرية في قطاع غزة.

وأظهر دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب الديمقراطي.

ونانسي بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن، ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه أقال ضابطين ووجّه توبيخا رسميا لكبار القادة بعد أن خلص تحقيق في مقتل موظفي إغاثة إلى وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.

وجاء ذلك بعد أن أجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس حيث أوضح له بأنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وإلا فإن الولايات المتحدة ستغير سياستها.