مسلح جاء من الأردن يطلق النار على دورية إسرائيلية

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسلحا جاء من الأراضي الأردنية وأطلق النار على دورية تابعة للجيش دون وقوع إصابات.

ووقعت الحادثة من الجانب الأردني بالمعبر الحدودي المعروف بالشيخ حسين في شمال غور الأردن، الساعة الواحدة فجر اليوم.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسلّح نفذ عملية إطلاق النار دون اجتياز السياج الحدودي، ثم عاد للأراضي الأردنية.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في عملية إطلاق النار من الجانب الأردني، مؤكدا أن المنفذ لم يخترق الحدود. وأضاف أن المشتبه فيه اخترق معبر نهر الأردن وأطلق النار على قوة إسرائيلية كانت في دورية اعتيادية.

ولم يصدر بعد أي تعليق من السلطات الأردنية على هذه الأنباء.

ويشهد الأردن عددا من أكبر المسيرات السلمية في أنحاء المنطقة، مع تصاعد المشاعر المناهضة لإسرائيل بسبب المجازر الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وتسمح السلطات الأردنية بالتظاهر، لكنها لا تتساهل مع أي محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية أو التحريض ضد السلم المدني، أو محاولة الوصول إلى المناطق الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.