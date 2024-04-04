عودة خدمات واتساب بعد تعطل آلاف الحسابات

عاد موقع واتساب المملوك لشركة "ميتا بلاتفورمز" للخدمة صباح اليوم الخميس بعد انقطاعات استمرت لأكثر من ساعة، وطالت مستخدمين في عدة مناطق، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند والصين وأستراليا.

وأبلغ أكثر من 6400 من مستخدمي التطبيق عن مشكلات في ذروة الأعطال إلى جانب أكثر من ألف بلاغ تتعلق بكل من "أبل تي في بلس" و"أبل ميوزيك"، وفقا لموقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع الانقطاعات.

وأفاد موقع "داون ديتكتور" بتعطل حسابات الآلاف من مستخدمي تطبيق واتساب، حتى مع استئناف تطبيق المراسلة على الهواتف الذكية لدى البعض.

ويتتبع "داون ديتكتور" الأعطال من خلال جمع تقارير الحالة من عدد من المصادر بما في ذلك بلاغات المستخدمين عبر منصته.

وقال واتساب في منشور على منصة إكس "نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي، ونعمل على إعادة الأمور إلى نصابها بنسبة 100% للجميع في أسرع وقت ممكن".

وأظهرت بيانات داون ديتكتور أن الانقطاع طال في ذروته أكثر من 24 ألف مستخدم لتطبيق واتساب في الولايات المتحدة.

وأضاف داون ديتكتور أن نحو 3200 شخص واجهوا مشكلات مع إنستغرام في الولايات المتحدة.

وأبلغ مستخدمو إنستغرام عن أكثر من 5 آلاف انقطاع.

وانقطعت الخدمة الشهر الماضي عن مئات الآلاف من مستخدمي تطبيقي فيسبوك وإنستغرام التابعين لـ "ميتا بلاتفورمز" على مستوى العالم لأكثر من ساعتين بسبب مشكلة فنية.

ولدى الشركة نحو 3.19 مليارات مستخدم نشط يوميا عبر مجموعة تطبيقاتها التي تتضمن أيضا تطبيق ثريدز.