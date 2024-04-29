هجمات للجيش السوداني شرق الفاشر ومعارك مرتقبة

قال مصدر عسكري للجزيرة إن الطائرات الحربية للجيش السوداني شنت أمس الأحد هجمات على مدينة مليط شرق الفاشر في دارفور غرب البلاد، وسط أنباء عن معركة مرتقبة مع قوات الدعم السريع.

وحشدت قوات الدعم السريع قواتها حول مدينة مليط، بينما قام الجيش بإرسال تعزيزات عسكرية إلى مقر قيادة الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عبر الإنزال المظلي بواسطة سلاح الجو السوداني.

وتسعى قوات الدعم السريع لبسط سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر -عاصمة ولاية شمال دارفور- بعد نجاحها في السيطرة على 4 ولايات من ولايات دارفور الخمس.

ويسيطر الجيش السوداني على الفاشر، وتُقاتل إلى جانبه حركات مسلحة وقعت اتفاق "سلام جوبا" مع الحكومة عام 2020، على رأسها "قوات تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أبريل/نيسان 2023، تجددت أعمال العنف في إقليم دارفور.

وتشكل الفاشر مركزا للمساعدات الإنسانية في دارفور، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة. وتضم المدينة عددا كبيرا من اللاجئين، وبقيت منذ بداية الحرب في منأى نسبي عن المعارك، لكن القرى المحيطة بها تشهد مواجهات وقصفا منذ منتصف أبريل/نيسان الجاري.