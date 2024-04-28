مبعوث روسي: مجلس السيادة هو الممثل الشرعي للشعب السوداني

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الروسي الخاص إلى أفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أن بلاده تعتبر مجلس السيادة الانتقالي "الممثل الشرعي للشعب السوداني".

وجاء حديث بوغدانوف خلال لقائه، اليوم الأحد، مسؤولين سودانيين بمدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن بوغدانوف بحث خلال لقائه نائب قائد الجيش عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي "العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا".

وأشاد كباشي بـ"مواقف روسيا الداعمة للشرعية السودانية"، وشدد على "انفتاح السودان على كل مبادرات حقن الدماء، لكن في إطار الشرعية والرؤية السودانية، التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني كاملة"، مؤكدا أن "كل محاولات المتربصين بمصالح السودان وسيادته واستقراره مصيرها الفشل".

وخلال لقائه وزير الخارجية السوداني عوض حسين علي، أكد بوغدانوف أن لدى كل من روسيا والسودان سفارة وسفيرا معتمدا يؤدي مهامه بشكل طبيعي في الدولة الأخرى، "ما يؤكد العلاقات المتميزة بين البلدين"، وأضاف أن "روسيا تعتبر مجلس السيادة الانتقالي الممثل الشرعي للشعب السوداني".

واعتبر وزير الخارجية السوداني أن بلاده وروسيا تواجهان "تحديات متشابهة جراء محاولات التدخل الخارجي في شؤونهما الخاصة، وإعاقة جهودهما لتعزيز الاستقرار والتنمية لشعبيهما".

وقال إن "القوات المسلحة تمتلك حاليا زمام المبادرة (ضد قوات الدعم السريع)، وتحقق تقدما كبيرا في كل الجبهات"، وأشار إلى أن الهدف هو "استكمال الفترة الانتقالية، بقيام انتخابات حرة يختار الشعب السوداني فيها حكومته".

وأوضح الوزير أن المبعوث الروسي "استنكر الدعاوى القائمة على المساواة بين شرعية الدولة السودانية والتمرد" في إشارة إلى قوات الدعم السريع، وأفاد بالاتفاق خلال اللقاء على دعم روسيا للسودان "في مواجهة كل ما من شأنه تهديد سيادته ومصالح شعبه".

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن بوغدانوف "أكد رفض بلاده التدخلات الأجنبية في السودان ومخططات تمزيقه".

بدوره، أكد وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، خلال لقائه بوغدانوف، أن "السودان يتعرض لعدوان كبير من دول جارة كنا نعتقد أننا أصدقاء، إلا أنها ساهمت مباشرة في تأجيج النزاع"، وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن بو نمو وجه اتهاما مباشرا لدولة تشاد بدعم قوات الدعم السريع.

ووصل بوغدانوف، في وقت سابق اليوم، إلى السودان في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها مسؤولين سودانيين.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حربا ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتسببت الأزمة في سقوط نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.