حزب الله يقصف عدة تجمعات لجنود إسرائيليين ومقتل 3 من عناصره

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف عدة مواقع إسرائيلية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، وسط مقتل 3 من عناصره بقصف إسرائيلي، في حين قصفت مدفعية الاحتلال محيط عدد من القرى في جنوب لبنان، وقال جيش الاحتلال إنه استهدف مبنيين تابعين للحزب.

وقال حزب الله -في بيانين منفصلين- إنه استهدف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وانتشار جنود إسرائيليين في محيطه بقذائف المدفعية، كما قصف انتشارا ‏لجنود الاحتلال شرق بلدة "إيفن مناحم".

وأضاف أنه قصف تجمعا آخر لجنود إسرائيليين في جبل عداثر وموقع حدب يارين والتجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب وموقع حانيتا.

كما قال إنه استهدف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في مستعمرة شلومي.

من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوّت في إيفين مناحيم بالجليل الغربي، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في المنطقة.

وأكد أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائف من الجليل الأعلى على محيط بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، مضيفا أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على بلدة الضهيرة.

وأردف أن صفارات الإنذار دوّت في سهل الحولة والجليل الأعلى شمال إسرائيل بعد تحذير من تسلل مسيّرات من لبنان.

غارات إسرائيلية

بدورها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت منزلا في بلدة الجبين جنوب لبنان، وتوجهت فرق الإسعاف إلى المنطقة لتفقدها.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية إن 3 من عناصر الحزب قتلوا وأصيب اثنين آخرين بجروح بالغة جراء ضربة اسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الجبين، دون أن يصدر حزب الله حتى الآن بيانا رسميا بذلك.

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب.

بالمقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف بالطائرات مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في عيتا الشعب جنوبي لبنان، كما استهدف أحد عناصر الحزب في مبنى ببلدة كفركلا.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أمس الجمعة هدوءا نسبيا بعد تصعيد دام نحو 4 أيام، أدى لمقتل عدد من عناصر حزب الله، واستهداف الحزب لموقع عسكري في بلدة العرامشة شمال إسرائيل أسفر عن إصابة نحو 14 جنديا في جيش الاحتلال.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية منذ الثامن من الشهر نفسه، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عند الحدود.