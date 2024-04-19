مظاهرات باليمن والمغرب دعما لغزة وأردنيون يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل

خرجت اليوم الجمعة مظاهرات حاشدة في اليمن دعما لغزة، بينما طالب أردنيون الحكومات العربية بقطع العلاقات مع إسرائيل.

في العاصمة اليمنية صنعاء، تظاهر عشرات الآلاف في ميدان السبعين في مسيرة "مليونية" جديدة تضامنا مع فلسطينيي غزة الذين يتعرضون منذ أكثر من 6 أشهر لعدوان إسرائيلي أوقع حتى الآن ما يزيد عن 34 ألف شهيد، بحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في القطاع.

ودعت جماعة الحوثي إلى المسيرة المركزية في صنعاء تحت شعار"معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة".

🎥في أكبر ميادين العاصمة صنعاء .. حشود ضخمة واصلت توافدها وثباتها تحت الأمطار الغزيرة في خروجها الأسبوعي المليوني في اليوم الـ١٩٦ من طوفان الأقصى في مليونية:

"معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة"#طوفان_الأقصى#لستم_وحدكم#معركتنا_مستمرة_حتى_تنتصر_غزة#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/0X91UFBR4r — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 19, 2024

وردد المحتجون هتافات تندد بالجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة وتشيد بالمقاومة الفلسطينية، كما رددوا هتافات تطالب الحوثيين بالاستمرار في تنفيذ عمليات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن مظاهرات أخرى خرجت في الحديدة (غرب) وذمار (وسط) وتعز (جنوب غرب).

رفعت فيها شعارات تطالب بالإفراج عن الأسرى.. مظاهرة في العاصمة الأردنية عمان نصرة للفلسطينيين #فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/lryVQ0Tog5 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 19, 2024

قطع العلاقات

وفي الأردن، خرجت مظاهرة في العاصمة عمان بعيد صلاة الجمعة في محيط السفارة الإسرائيلية دعما للمقاومة الفلسطينية وتضامنا مع سكان قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بموقف عربي يمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح مدينة رفح وفقا لما يخطط له مجلس الحرب الإسرائيلي، كما طالبوا الحكومات العربية بالوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية وقطع العلاقات مع إسرائيل.

ودعا المتظاهرون إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية المظاهرات الأخيرة في الأردن لنصرة فلسطين، وقالوا إنهم ليسوا أعداء لحكومة بلادهم على حد تعبيرهم.

كما شهدت مدن وقرى أردنية مظاهرات داعمة لصمود الفلسطينيين وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة .

طنجة حاضرة دوما وأبدا حتى تنتصر غزة.

طنجة كانت لها أيضا كلمتها اليوم في عدد من مساجد المدينة في إطار فعاليات جمعة طوفان الأقصى 28 التي تنظمها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة في مختلف مدن المغرب. pic.twitter.com/ZrV2FSWxBA — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) April 19, 2024

وفي المغرب، شارك آلاف المغاربة بعيد صلاة الجمعة للأسبوع الـ28 على التوالي في وقفات بعدة مدن للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونظمت الوقفات بدعوة من "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" في يوم الأسير الفلسطيني بكل من القنيطرة والمحمدية (غرب) والرشيدية (جنوب شرق) والناظور وطنجة (شمال) وأكادير (غرب).

وندد المتظاهرون بالدعم الأميركي والغربي لإسرائيل رغم أعمال القتل الواسعة التي ترتكبها في غزة، وطالبوا المجتمع الدولي بوقف الحرب، والعمل على إيصال المساعدات إلى القطاع.

كما شهدت العاصمة العراقية بغداد وقفة احتجاجية ومسيرة مؤيدة لقطاع غزة عقب صلاة الجمعة بدعوة من رجال دين عراقيين.

وطالب المتظاهرون، الذين رفعوا الأعلام العراقية والفلسطينية، بضرورة الضغط من أجل وقف العدوان على غزة والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية.

كما عبروا عن دعمهم ومساندتهم لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، الذي فقد عددا من أفراد أسرته إثر استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

إلغاء احتفالات

على صعيد آخر، أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية -اليوم- إلغاء الاحتفالات بأحد الشعانين وسبت النور وعيد القيامة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، واقتصارها فقط على الشعائر الدينية.

وتحتقل الكنائس التي تسير على التقويم الشرقي بأحد الشعانين يوم 28 أبريل/نيسان الجاري، وسبت النور يوم 4 مايو/أيار، وعيد القيامة يوم 5 من نفس الشهر.