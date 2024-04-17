إعلام إسرائيلي: 18 جريحا بقصف من لبنان على بلدة عرب العرامشة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد المصابين جراء القصف على بلدة عرب العرامشة قرب الحدود مع لبنان إلى 18 بينهم 4 في حالة خطيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي إصابة 7 أشخاص، بينهم اثنان في حالة خطيرة، إثر سقوط صواريخ أصابت مبنى وسيارة في بلدة عرب العرامشة بالجليل، قبل الإعلان عن ارتفاع الحصيلة.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي دفع بمروحية لإجلاء المصابين من المنطقة.

وأفادت تلك الوسائل بسقوط 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على بلدة عرب العرامشة بالجليل بعد فشل القبة الحديدية في اعتراضها.

وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوّت في عرب العرامشة إثر سقوط الصواريخ عليها.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوم بصواريخ ومسيّرات ضد ما قال إنه مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، مؤكدا إيقاع أفراد المقر بين قتيل وجريح.

تصعيد للقصف

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية بصواريخ، بعد يوم من مقتل 3 من عناصره في غارتين إسرائيليتين استهدفتا جنوب لبنان.

وقال حزب الله، في بيان، إنه استهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالجليل الأعلى بصاروخ من نوع بركان، وأكد أنه حقق إصابة مباشرة في الثكنة.

كما أكد الحزب استهداف انتشار مستحدث لجنود الاحتلال جنوب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.

من جانبها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي، من دون أن توقع إصابات.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة برانيت الإسرائيلية في الجليل الغربي، وأوضح أن صفارات الإنذار دوّت في المنطقة.

قتلى من حزب الله

وكان حزب الله قد أعلن مساء أمس الثلاثاء مقتل 3 من عناصره في غارتين إسرائيليتين جنوبي لبنان، وأعلنت إسرائيل في المقابل أنها قتلت قياديَّين وعنصرا في الوحدة الصاروخية للحزب.

وقال حزب الله، في بيان، إن أحد عناصره قتل ويدعى إسماعيل يوسف باز من دون تحديد رتبته أو دوره، في حين أشار مصدر مقرب من الحزب إلى أن "قياديا ميدانيا مسؤولا عن محور منطقة الناقورة قُتل جراء ضربة إسرائيلية" في بلدة عين بعال.

وأعلن الحزب أيضا مقتل محمد حسين مصطفى شحوري وعنصر آخر من دون توضيح دوريهما، في وقت أعلنت فيه حركة أمل مقتل عنصر تابع لها في عين بعال.

وقال الدفاع المدني في جنوبي لبنان إن 4 أشخاص قتلوا وأُصيب آخرون في غارتين استهدفتا 3 سيارات في بلدتي عين بعال والشهابية جنوبي لبنان.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أمس الثلاثاء أنه هاجم و"قضى بواسطة قطعة جوية تابعة لسلاح الجو في منطقة عين بعال اللبنانية" على "قائد منطقة الشاطئ التابع لحزب الله" إسماعيل يوسف باز.

وفي بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى على قائد الوحدة الصاروخية في القطاع الغربي لقوة الرضوان محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين".

وأشار إلى أن شحوري كان "مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية من منطقة القطاع الأوسط والغربي في جنوبي لبنان".

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم القضاء على محمود إبراهيم فضل الله"، وأشار إلى أنه "ناشط" في الوحدة الصاروخية لحزب الله.

وعلى وقع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، بالإضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.