رامافوزا في جوبا لاحتواء الخلافات بشأن انتخابات جنوب السودان

استهل الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا اليوم الثلاثاء زيارته إلى دولة جنوب السودان التي تستغرق يومين ويلتقي خلالها نظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت، ونائبه الأول رياك مشار، وقيادات بارزة في الحكومة الانتقالية بغرض التشاور مع أطراف السلام في البلاد قبل إجراء الانتخابات العامة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في جنوب السودان عن بدء تسجيل الناخبين في يونيو/حزيران المقبل، لكن أطرافا داخلية عديدة ترفض إجراء الانتخابات قبل حسم قضايا عديدة عالقة في اتفاق السلام.

وقال رمضان محمد عبدالله، نائب وزير خارجية جنوب السودان إن رئيس جنوب أفريقيا سيلتقي بكل أطراف اتفاقية السلام في جنوب السودان للوقوف على سير عملية تطبيق هذه الاتفاقية.

وأوضح أن الرئيس رامافوزا سيبحث اعتبارا من الغد الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات في جنوب السودان بلقاء الرئيس سلفاكير، ونائبه رياك مشار و"أطراف أخرى في الاتفاقية، إلى جانب رئيس مفوضية الانتخابات، ومجلس الأحزاب السياسية، ومكتب الإحصاء".

ومن المتوقع أن يقدم رئيس جنوب أفريقيا خلال زيارته مقترحا لحل الخلاف بين الموقعين على اتفاق السلام حول إجراء الانتخابات، خصوصا وأن بلاده تقود جهود تقريب وجهات النظر باعتبارها أحد الأطراف الضامنة لمعاهدة السلام التي وقعت في أغسطس/آب 2018.