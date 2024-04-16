الوكالة الذرية قلقة من احتمال استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية

أعرب المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، عن "قلقه" من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية ردا على هجوم طهران عليها، مؤكدا أن هذه المنشآت أغلقت الأحد.

وقال غروسي، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، ردا على سؤال بشأن شن إسرائيل ضربة انتقامية تطال المنشآت النووية الإيرانية، "نحن قلقون من هذا الاحتمال".

وأتت تصريحات غروسي على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس مخصص لبحث الوضع في محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية أبلغت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران أول أمس الأحد أن جميع المنشآت النووية التي تخضع للتفتيش "ستظل مغلقة لاعتبارات أمنية".

وأشار غروسي إلى أن الإغلاق هو ليوم واحد، لكنه مع ذلك أكد أن المفتشين لن يعودوا إلى المنشآت إلا بعد التحقق "أن الوضع هادئ تماما".

وشدد المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة أن يمارس الطرفان "أقصى درجات ضبط النفس".

وأطلقت إيران فجر الأحد مئات المسيّرات والصواريخ باتجاه إسرائيل، في هجوم غير مسبوق ردّا على تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان، ورغم تأكيد إسرائيل بإسقاط الغالبية العظمى من المسيرات والصواريخ لكنها تعهدت أمس بـ"الرد" على الهجوم.

وسبق لإسرائيل استهداف منشآت نووية في المنطقة، حيث أعلنت تدمير مفاعل تموز في العراق عام 1981، وأقرت في 2018 بأنها شنّت قبل 11 عاما من ذلك ضربة جوية استهدفت مفاعلا قيد الإنشاء في أقصى شرق سوريا.

كما اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلف عمليات تخريب لمنشآتها النووية، إضافة إلى اغتيال عدد من علمائها على مدى الأعوام الماضية.