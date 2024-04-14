دول تغلق مجالها الجوي وحالة تأهب بالمنطقة بعد بدء إيران هجومها على إسرائيل

أعلن كل من لبنان والعراق والأردن إغلاق المجال الجوي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة بشكل مؤقت، بينما باتت إسرائيل في حالة تأهّب قصوى بعد الإعلان عن هجوم إيراني بعشرات المسيّرات.

فقد ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل اللبناني -في بيان- أنه "نظرا للتطورات الحاصلة في المنطقة، وحرصا على سلامة وأمن الأجواء اللبنانية، فقد أُغلقت أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية، وذلك بشكل مؤقت واحترازي، اعتبارا من الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد وحتى الساعة السابعة من صباح هذا اليوم".

كما قال وزير النقل العراقي رزاق السعداوي لوكالة الأنباء الرسميّة أنه "تم إغلاق المجال الجوي العراقي وتوقفت الحركة الجوية". وقالت هيئة الطيران المدني إن الانقطاع سيستمر من الحادية عشرة والنصف من مساء السبت وحتى الخامسة والنصف صباح الأحد.

من جهتها، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، مساء السبت، أن المملكة قررت إغلاق أجوائها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، وذلك "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة".

في السياق نفسه، نفى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين ما ورد من مزاعم حول إعلان حالة الطوارئ في المملكة.

وقال الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن لا صحة له إطلاقا.

وكانت وكالة رويترز ذكرت أن مصدرا أردنيا أكد لقناة "المملكة" الرسمية إعلان حالة الطوارئ في جميع المحافظات.

ونقلت القناة عن المصدر -الذي لم تسمه- تأكيده "إعلان حالة الطوارئ في جميع محافظات الأردن، وذلك بعد قرار إغلاق الأجواء أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا".

كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين بالمنطقة أن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي.

وأضاف هذان المصدران أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى، وأن أنظمة الرادار تراقب نشاط الطائرات المسيرة.

وفي ذات السياق، قالت شركة طيران العال الإسرائيلية إنها ألغت 15 رحلة كانت مقررة السبت والأحد، مع إغلاق المجال الجوي كإجراء احترازي.

وأضافت الشركة -في بيان- أن الوجهات الخارجية المتأثرة بالقرار تشمل باريس وروما وبرشلونة وميلانو وبوخارست وصوفيا وأثينا ودبي وموسكو.

ومن جانبها أعلنت إيران، مساء السبت، إطلاق هجوم شامل على إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة.

وقال التلفزيون الرسمي إن الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة.

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، مطلع أبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة رويترز -عن مصادر عسكرية- أن سوريا وضعت أنظمة الدفاع أرض جو روسية الصنع من طراز بانتسير حول العاصمة دمشق، والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع ضربة إسرائيلية.

وأضافت هذه المصادر أنها تتوقع أن توجه إسرائيل انتقامها إلى قواعد الجيش والمنشآت التي تتمركز فيها الجماعات المسلحة الموالية لإيران.