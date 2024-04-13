إيران تبدأ هجوما بعشرات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن إيران بدأت هجومها المرتقب بإطلاق عشرات المسيرات باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، على حد قوله.

وأضاف المتحدث أن الجيش سيحاول منع وصول المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل وسيتعامل معها فور وصولها، "لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%".

ونقلت شبكة "أي بي سي" عن مسؤول أميركي رفيع قوله إنه يعتقد أن إيران ستطلق على إسرائيل ما بين 400 و500 طائرة مسيرة وصاروخ.

إعلان إيراني

وفي وقت لاحق، قال التلفزيون الإيراني قبيل منتصف الليلة إن هجوم الحرس الثوري الإيراني بدأ قبل قليل بالمسيرات ضد أهداف في الأراضي المحتلة، على حد قوله.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ "ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا".

وأضاف أن "العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة".

كما أكد البيت الأبيض بدوره أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، بينما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إنه من المرجح أن يستمر الهجوم الإيراني عدة ساعات.

ونشر الحساب الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي قوله إنه "سيتم معاقبة النظام الشرير"، في إشارة إلى إسرائيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه من المتوقع بدء وصول مسيرات إيران إلى أهدافها عند الثانية بعد منتصف الليلة إذا لم تسقط، كما أوضحت أن الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن هجوما واسعا في قلب لبنان.

تصريحات نتنياهو

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن تل أبيب سوف تحمي نفسها من أي تهديد، وإنها ستفعل ذلك بكل هدوء وإصرار، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل قوية وجيشها قوي وشعبها قوي ومن يؤذينا نؤذيه"، مشددا على أن "إسرائيل مستعدة لأي استهداف مباشر من إيران".

وتابع نتنياهو بالقول إن "أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم".

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن وزير النقل أعلن إغلاق الأجواء العراقية وتوقف الملاحة.

في الموضوع ذاته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعقد اجتماعا مع وزيري الدفاع والخارجية ومدير سي آي إيه ومستشار الأمن القومي.

كما قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على الأحداث في الشرق الأوسط.