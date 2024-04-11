كاتب إسرائيلي: لا ينتظرنا نصر في رفح بل مزيد من الدماء

أكد الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي في مقال له بصحيفة هآرتس عدم وجود رفض واضح داخل الشارع الإسرائيلي لغزو رفح، مضيفا أن النداء القادم من الولايات المتحدة لعدم غزو المدينة الفلسطينية "ليس قويا بما فيه الكفاية".

وتابع ليفي أنه من الصعب معرفة ما الذي يدور في ذهن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما يصرح بأنه حدد موعدا لغزو رفح، وتساءل هل يمكن أن يكون ذلك محاولة لإرضاء الحلفاء فقط، أم هو يعتقد فعلا أن بإمكانه تحقيق نصر هناك.

وأوضح جدعون ليفي أن الجميع كان يعرف منذ البداية أنه لن يتحقق نصر في هذه الحرب، وشدد على أن شهوة غزو رفح فكرة مرعبة، متسائلا هل هي مجرد تعطش للدماء، وتعبير عن كراهية الفلسطينيين ورغبة في الانتقام من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول؟.

أشرار متوهمون

وقال الكاتب الإسرائيلي إن الذين يظنون أن نصرا ما سيتحقق من خلال غزو رفح هم أناس أشرار ومتوهمون.

وتابع بأن نتنياهو لن يكون المذنب الوحيد في حال اجتياح رفح، إذ إن هناك معسكرا يطالب بغزو المدينة، مؤكدا أنه لم يسمع أبدا أن جنديَّ احتياط -مثلا- رفض الاستمرار في الخدمة إذا ما بدأَ الغزو.

وأوضح أن إسرائيل حشرت في رفح أكثر من مليون يتيم وثكلى ومريض وجريح، وزاد بأن هذه المدينة المنكوبة أصبحت هدفا لإشباع رغبة القتل، حيث رسخ في عقل الحكومة وأتباعها أنه "لا نصر من دون رفح".