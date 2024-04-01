"المقاومة الإسلامية بالعراق" تتبنى هجوما على إيلات الإسرائيلية

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن هجوم استهدف في وقت سابق مدينة إيلات الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر أن هجوما جويا استهدف -اليوم الاثنين- مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر دون أن يتسبب في وقوع إصابات.

وقال بيان للجيش إن جسما طائرا أُطلق من الاتجاه الشرقي لإسرائيل وأصاب مبنى في إيلات.

ولم يحدد البيان نوعية الجسم الذي أطلق باتجاه إيلات. وذكر أن هذا الإطلاق تسبب في انطلاق صفارات الإنذار لكن لم تعترضه الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

لكن المقاومة الإسلامية في العراق، قالت في بيان إنها هاجمت "هدفا حيويا" في إسرائيل باستخدام "الأسلحة المناسبة". ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسيّرة اخترقت الأجواء قادمة من جهة الأردن وأصابت قاعدة عسكرية في خليج إيلات، حيث تصاعدت أعمدة الدخان.

وتتعرض إيلات لهجمات متكررة بصواريخ وطائرات مسيرة من الحوثيين، انتصارا لغزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى لسقوط نحو 33 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قالت إسرائيل إن جماعة في سوريا أطلقت طائرة مسيرة استهدفت مدينة إيلات.