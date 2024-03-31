إصابة شخصين بضربات إسرائيلية على ريف دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الأحد إصابة مدنيين اثنين بجروح في ضربات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مشارف دمشق، مضيفة أن الهجوم أسفر عن خسائر مادية أيضا.

وأضافت أن الصواريخ الإسرائيلية انطلقت من الجولان السوري المحتل مستهدفة عددا من النقاط في محيط دمشق، دون أن تذكرها.

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم طال منطقتي الديماس وجمرايا بالقرب من الحدود اللبنانية، واستهدف مركز البحوث العلمية.

وكانت إسرائيل شنت يوم الجمعة الماضي ضربات عنيفة على ريف حلب في الساعات الأولى من الصباح، وأدت إلى سقوط أكثر من 40 شخصا من المدنيين والعسكريين، بعضهم مقاتلون لدى حزب الله اللبناني.

والأسبوع الماضي، قصفت تل أبيب مواقع عدة في ريف دمشق أسفرت عن خسائر مادية.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة كثفت إسرائيل شن غارات على أهداف لحزب الله والحرس الثوري الإيراني في سوريا أسفرت عن تدمير بنى تحتية وقتل قياديين، كما استهدفت تل أبيب الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفها بأنها محاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.