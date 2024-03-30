شهيد بالضفة واعتقالات إسرائيلية جديدة ترفع الحصيلة إلى 7870

أعلن مدير مستشفى الرازي في مدينة جنين استشهاد الفتى معتصم نبيل عابد من بلدة قباطية متأثراً بإصابته خلال اقتحام جيش الاحتلال للبلدة، فيما ارتفع إلى 7870 عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بآليات عسكرية صوب البلدة وداهمت منازل عدة بذريعة البحث عن مطلوبين واندلعت على أثرها اشتباكات مسلحة استمرت حتى انسحاب الجيش من البلدة. .

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الظاهرية جنوب الخليل. كما داهمت قوات الاحتلال منطقة دوما وفتشت عدداً من المنازل وسيرت دورياتها بإتجاه وسط المدينة ونصبت الحواجز وعرقلت حركة السير .

وقبل ذلك أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات من الكوماندوز تتبعها قوات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي حاصرت أحد المنازل في حي جبل النصر بمخيم نور شمس، كما دوت صفارات الإنذار في المخيم وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع العسكرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وقرية مادما جنوب نابلس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الجمعة 6 فلسطينيين على الأقل من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بذريعه ضلوعهم في عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وقال بيان لجيش الاحتلال إن قواته اعتقلت فلسطينييْن في مدينة نابلس تشتبه بضلوعهما في تنفيذ عمليات إطلاق نار على موقع عسكري أمس، كما تم اعتقال 3 فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على أسلحة ومواد حارقة خلال عمليات تمشيط أجرتها في قرية مادما قضاء نابلس.

حصيلة الاعتقالات

يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه إلى 7870 عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل في الضفة الغربية منذ تصعيد اعتداءاتها على المواطنين هناك بالتزامن مع بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يأتي ذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيا من الضفة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينهم سيدة وأطفال بالإضافة إلى أسرى سابقين، وفق بيان مشترك صدر الجمعة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وذكر البيان أن حصيلة الاعتقالات في الضفة ارتفعت إلى نحو 7870 تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا رهائن.

وأوضح أن عمليات الاعتقال خلال الساعات الأخيرة تركزت في مدينة القدس بعد توجه المئات لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل (جنوب) ونابلس وطولكرم وقلقيلية (شمال).

يذكر أن المعطيات تشمل حالات الاعتقال، بمن في ذلك من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا، وفق البيان.

وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي تجاوز إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية 9100، بمن فيهم المعتقلون قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن بينهم 3558 معتقلا إداريا، وفق المؤسستين.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 454 شهيدا ونحو 4750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت 32 ألفا و623 شهيدا و75 ألفا و92 مصابا -معظمهم أطفال ونساء- فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.