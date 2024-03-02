واشنطن تبدأ أول إنزال جوي للمساعدات على غزة

أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة بـواسطة 3 طائرات من نوع "سي-130″، في وقت يتفاقم فيه الجوع ويودي بأرواح عشرات المدنيين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن 3 طائرات أميركية أسقطت 66 حزمة مساعدات على غزة.

بدورها، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مصدر مطلع أن 3 طائرات من نوع "سي 130" أسقطت 66 حزمة و38 ألف وجبة غذاء.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن -أمس الجمعة- أن الولايات المتحدة ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية لغزة.

وقال بايدن إن تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا، وإن إدارته ستبذل قصارى جهدها لإيصال المزيد منها.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تدرس كندا أيضا إسقاط مساعدات من الجو فوق قطاع غزة. وكان الأردن بمشاركة دول أخرى نفذ عدة عمليات إنزال جوي للمساعدات فوق قطاع غزة.

وتحذر الأمم المتحدة من أن القطاع بات على حافة المجاعة، بينما أكدت السلطات في غزة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفاة ما لا يقل عن 13 طفلا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال بسبب سوء التغذية والجوع.