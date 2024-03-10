اتحاد علماء المسلمين يدعو للزكاة والصدقات في رمضان دعما لغزة

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أمس السبت إلى الصدقات في شهر رمضان، لتأمين الغذاء والدواء لأطفال ونساء قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أشهر.

وفي البيان الختامي لاجتماع مجلس الأمناء -الذي عقد في إسطنبول يوم الجمعة الماضي- ناشد الاتحاد المسلمين القنوت في كل ليالي رمضان تضرعا لله لصد عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتثبيت المقاومين في قطاع غزة.

وأكد المجلس في بيانه على ما أصدره من بيانات وفتاوى ومقترحات عملية ومواقف سابقة لنصرة المستضعفين من الأطفال والنساء والرجال في غزة، كما ندد بأشد العبارات بما وصفها بـ"جريمة العصر وحرب الإبادة" التي يمارسها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل.

البيان الختامي للاجتماع الثالث لمجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في دورته السادسة المنعقد في إسطنبول المزيد : https://t.co/HIZ4yLksxv#تركيا #البيان_الختامي pic.twitter.com/etFYxNT3ZI — iumsonline (@iumsonline) March 9, 2024

ودعا المجلس الأمة الإسلامية شعوبا وحكاما وهم يستقبلون شهر رمضان إلى "أداء ما فرضه الله عليهم من نصرة المظلوم وجمع الجهود دولا وشعوبا ومؤسسات في مواجهة هذا العدوان الغاشم والجريمة التي يمارسها جيش الاحتلال وحلفاؤه في غزة".

ودعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمة الإسلامية وأحرار العالم أجمعين إلى بذل كل الجهود المادية والمعنوية من أجل صد هذا العدوان، وفتح المعابر لتقديم الطعام والشراب والدواء للمدنيين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.