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يونيسيف: حياة أطفال غزة مهددة بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية

A Palestinian woman bakes bread as children sit next to her, while Gaza residents face crisis levels of hunger and soaring malnutrition, in Khan Younis in the southern Gaza Strip January 24, 2024. REUTERS/Arafat Barbakh
امرأة فلسطينية تخبز وأطفال يجلسون بجانبها فيما يواجه سكان غزة أزمة حادة من الجوع وسوء التغذية المتصاعد (رويترز)
20/2/2024

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل تهديدات خطيرة لحياتهم.

وأضافت المنظمة الأممية أنه مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسبوعها الـ20 أصبحت المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب شحيحة للغاية وانتشرت الأمراض المعدية، مما يؤثر على تغذية النساء والأطفال ومناعتهم ويؤدي إلى زيادة في حالات سوء التغذية الحاد.

ودعت اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية إلى توفير الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدة الإنسانية المتعددة المجالات بشكل عاجل في جميع أنحاء قطاع غزة.

يونيسيف: حياة أطفال غزة مهددة بسبب سوء التغذية
يونيسيف رصدت جانبا من معاناة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة