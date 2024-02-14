بالفيديو.. تفاصيل إعدام إسرائيل لطفل وفتاة قنصا في غزة

لم تتوقع هديل هارون أبو القرع، طالبة في السنة الأولى بكلية الطب في غزة، أن نداء بائع الماندرين المتجول، سيكون آخر نداء تسمعه في حياتها، برفقة ابن عمها الطفل عماد الدين حازم أبو القرع، البالغ من العمر 3 أعوام، بعد أن أعدمهما قناص إسرائيلي بالقرب من منزلهما.

وكان يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي يوما مشؤوما لهذه العائلة، حيث أُطلقت النيران على هديل وعماد الدين وشقيقتهما آية، التي نجت بأعجوبة من واقعة قتل محققة، من قبل الجيش الإسرائيلي، لتتحول فرحة بسيطة بشراء فاكهة الماندرين إلى مأساة لا تُنسى.

وفي تقاطع أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان، خرجت لحظات نادرة من الهدوء، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، عندما بدأ بائع متجول ينادي سكان الحي ليعلمهم بتوفر فاكهة الماندرين التي كان عماد يفضلها، كما تشير فدوى الداعور، والدة الطفل الشهيد.

وفي حديثها مع الجزيرة، قالت فدوى إن ابنها التحق بآية وهديل حين سمعهما يتجهان لشراء الماندرين، ولم تكن مدركة لخروجه لأنها كانت تعتني بشقيقتها المريضة.

وأضافت فدوى، وهي تبكي بشدة: "قُتلت هديل وابني كان نائما بين يديها.. قُتل ابني الذي كان يسعى للحصول على الماندرين وكان يتوق لأكلها. لقد أُعدم ابني برصاصهم".

وروت الطفلة آية محمد أبو القرع، ابنة عم الضحيتين، للجزيرة قصة نجاتها بأعجوبة من الرصاص الذي أودى بحياة هديل وعماد الدين: "عندما وصلت الدبابات إلى منطقتنا، اختبأنا ثلاثتنا في بيت جيراننا، وقيل لنا إن الطريق أصبح آمنا الآن، أعطتني هديل كيس الماندرين بعد شرائنا له، وحملت عماد بين يديها وهربنا ثلاثتنا إلى المنزل".

وأضافت: "عندما عاد إطلاق النار علينا مرة أخرى، سقطت هديل وعماد، وأصيبا. وكان عماد لا يزال على قيد الحياة. وحاول جيراننا مد قطعة خشب لإنقاذه، ولكنهم تعرضوا لإطلاق النار مرة أخرى، حتى استشهد عماد. كان ينظر إلينا ويصرخ باسمنا قبل استشهاده".

وتم دفن الشهيدين في مقبرة جماعية بالقرب من المنزل، كانت ملعبا لكرة القدم سابقا.

ومن جانبه، أعرب هارون أبو القرع، والد هديل، عن أسفه للظروف التي منعته من توديع ابنته الوداع الأخير، وقال: "لم نتمكن حتى من إلقاء نظرة أخيرة عليهم أو تقبيلهم قبلة وداع بسبب كثافة إطلاق النار"، موضحا أن الجيران أخذوا جثتي عماد وهديل وصلّوا عليهما ودفنوهما، في ظل تواجد قوات الاحتلال.

وأضاف الأب المكلوم: "الاستهداف لعماد وهديل كان متعمدا من أجل القتل، لا أكثر، تم استهدافهما بقصد الإعدام".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد 28 ألفا و473 فلسطينيا، وإصابة 68 ألفا و146 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفة "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.