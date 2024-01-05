البيت الأبيض: روسيا قصفت أوكرانيا بصواريخ كورية شمالية

قال البيت الأبيض -الجمعة- إن كوريا الشمالية زودت روسيا في الآونة الأخيرة بصواريخ باليستية وقاذفات لتستخدمها في حربها ضد أوكرانيا، وذلك استنادا إلى معلومات مخابرات رُفعت عنها السرية مؤخرا.

ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأمر بأنه "تصعيد كبير ومقلق"، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على من يسهلون صفقات الأسلحة هذه، لافتا إلى أن بلاده ستثير هذا التطور في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ولم يذكر البيت الأبيض أي نوع من الصواريخ أرسلتها بيونغ يانغ إلى موسكو، لكن كيربي قال إن مداها يصل إلى نحو 900 كيلومتر، ونشر رسما توضحيا يُظهر فيما يبدو صواريخ باليستية قصيرة المدى من طراز "كي.إن-23″ و"كي.إن-25".

من جانبه، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الجمعة- إن روسيا قصفت أوكرانيا بصواريخ زودتها بها كوريا الشمالية لأول مرة منذ بداية الحرب.

وتخضع كوريا الشمالية لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة منذ أن أجرت أول تجربة لقنبلة نووية في عام 2006.

ونفت موسكو وبيونغ يانغ في السابق إبرام أي صفقات أسلحة، لكنهما تعهدتا العام الماضي بتعزيز العلاقات العسكرية فيما بينهما.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.