وقفة تضامنية في العاصمة برلين تطالب بإيقاف العدوان على غزة

نظمت اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ 117 يوما، وراح ضحيته مئات الآلاف بين قتيل وجريح ونازح، وشارك فيها نشطاء عرب وأجانب.

وقال رئيس الرابطة الفلسطينية في ألمانيا لحق العودة علي معروف -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- إننا نخرج كل يوم في شوارع وساحات برلين تضامنا مع أبناء شعبنا الفلسطيني ومعنا أحرار العالم لنقول "أوقفوا هذا العدوان، وهذه المجازر التي يتعرض له شعبنا في غزة".

وتساءل معروف، أين الضمير العالمي؟ أين حقوق الإنسان التي يتشدقون بها؟ أين القيم؟ كما وصف ألمانيا بأنها "دولة منحازة، وتقدم الغطاء لدولة الاحتلال من أجل ارتكابه المجازر اليومية".

يذكر أن اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين هي خليط من المؤسسات الفلسطينية والعربية والألمانية الداعمة للحق الفلسطيني، وتم تأسيسها عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي المسؤولة عن أكثر من 95% من الأنشطة والفعاليات في العاصمة برلين، وتهدف إلى نصرة أهالي غزة والقضية الفلسطينية.