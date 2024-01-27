قواعد أميركية بالعرق وسوريا تتعرض لهجمات جديدة

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق، التي تضم قوات أميركية، وقاعدة أميركية أخرى في القرية الخضراء بسوريا لهجومين بمسيرتين.

وأضاف المصدر ذاته أن القوات الأميركية في موقع الفرات للدعم بسوريا تعرضت أيضا لهجوم بمسيرة تسبب بإصابات طفيفة وضرر مادي.

وتواجه القوات الأميركية في الشرق الأوسط هجمات متصاعدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة.

وقال البنتاغون في وقت سابق إن عدد الهجمات التي استهدفت قواتها في العراق وسوريا بلغت أكثر من 150 هجوما منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أميركي بينما ينتشر في سوريا زهاء 900 جندي أميركي، في إطار عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن عام 2014.