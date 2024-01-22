كيربي: بايدن متفائل بإمكانية التوصل لحل الدولتين

قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي -أمس الأحد- إن الرئيس جو بايدن لا يزال متفائلا بإمكانية التوصل لحل الدولتين الذي يحقق مصلحة فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى وجود خلافات بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف كيربي -في حديث لشبكة "إن بي سي" الأميركية- أن بايدن يتعامل مع نتنياهو بوصفه رئيس وزراء منتخبا، لكن هذا لا يعني عدم وجود خلافات حول السياسات بين الرجلين، حسب تعبيره.

وأكد كيربي أن الخلافات بين نتنياهو وبايدن لن تثني الأخير عن تصميمه على تحقيق تقدم على طريق حل الدولتين، لاعتقاده أنه الطريق المثلى للمضي قدما نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وبشأن الأسرى، أفاد كيربي بأن محادثات التوصل لاتفاق جديد لإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في غزة لا تزال مستمرة، مؤكدا أنه "لا ملامح صفقة تلوح في الأفق حتى الآن".

وقال كيربي إن المنسّق الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك زار الدوحة الأسبوع الماضي لمحاولة معرفة إذا ما كان يمكن تحقيق تقدم بمسار صفقة تبادل أسرى، وأن العمل مستمر يوميا للتوصل إليها.

يشار إلى أن بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن طلبا من السلطات الإسرائيلية أخذ المخاوف الأميركية بعين الاعتبار في قراراتها بشأن حرب غزة وتغيير الإستراتيجيات العسكرية للحد من الضحايا المدنيين، لا سيما مع تنامي الانتقادات الداخلية للدعم الأميركي لإسرائيل، غير أن النداءات الأميركية لم تجد آذانا إسرائيلية صاغية.