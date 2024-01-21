فرنسا: للفلسطينيين الحق في إنشاء دولة ذات سيادة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه السبت أن "للفلسطينيين الحق في السيادة وفي إنشاء دولة"، بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا معارضته "السيادة الفلسطينية" في قطاع غزة.

وقال سيجورنيه -عبر منصة إكس- إن "فرنسا ستبقى وفية لالتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف".

ويأتي موقف الوزير الفرنسي بعد تصريحات لنتنياهو عارض فيها فكرة السيادة الفلسطينية في غزة وشدد على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ "بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية".

وأعلن نتنياهو وأعضاء في حكومته السبت رفضهم قيام دولة فلسطينية، في تحرك مضاد لموقف واشنطن الداعي للمضي في هذا الخيار بعد انتهاء الحرب على غزة.

وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تتخلى عن سيطرتها الأمنية الكاملة على الأراضي الواقعة غرب الأردن (الضفة الغربية).

وأضاف أن التخلي عن تلك الأراضي (الفلسطينية المحتلة) يتعارض مع الدولة الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه يعارض قيام أي دولة فلسطينية لا تضمن أمن إسرائيل، حسب تعبيره.

ونفى ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية ما نقلته شبكة "سي إن إن" عن نتنياهو من التزامه بخصوص الدولة الفلسطينية -خلال اتصال هاتفي جرى الجمعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن– مؤكدا أن نتنياهو كرر على بايدن موقفه الثابت بخصوص الدولة الفلسطينية.

وتؤيد الولايات المتحدة وأوروبا حل الدولتين، وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية التي تواصل حربا دامية على قطاع غزة لليوم 107 على التوالي بعد هجوم "طوفان الأقصى" ببلدات ومدن غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.