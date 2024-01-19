تظاهر عشرات الآلاف في دول عربية مختلفة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبين بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية، كما نددوا بالتواطئ الأميركي مع إسرائيل.

فقد خرجت مظاهرة شارك فيها الآلاف من اليمنيين في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء رفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وعبر المتظاهرون عن تنديدهم بالهجمات الأميركية والبريطانية على قواعد لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن خلال الأيام الأخيرة.

كما دعا المتظاهرون إلى وقف فوري للحرب في غزة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وفي تعز، تظاهر مئات اليمنيين تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون عقب صلاة الجمعة شعارات تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف الحرب على غزة. وفي ساحة الحرية نفّذ متظاهرون وقفة احتجاجية رددوا خلالها هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

مظاهرات بالأردن

وفي الأردن، خرج مئات الأردنيين في تحركات احتجاجية في العاصمة الأردنية عمان وفي عدد من محافظات البلاد، رفضا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وأخرى تطالب بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى القطاع.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد مظاهرة عقب صلاة الجمعة، دعى لها الائتلاف العراقي لنصرة غزة.

وندد المتظاهرون بالجرائم الإسرائيلية والتدمير الممنهج لقطاع غزة. كما رفعوا لافتات تدعو لدعم خطوة جنوب أفريقيا برفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وطالبوا الحكومة العراقية بالانضمام إلى تلك الدعوى.

وردد المحتجون شعارات تندد وتستنكر ما سمّوه بالصمت العربي والدولي، واتهموا الولايات المتحدة بالتواطئ في العدوان الإسرائيلي على غزة.

المغرب يواصل المظاهرات

وتظاهر آلاف المغاربة في عدة مدن بالمملكة عقب صلاة الجمعة للأسبوع الـ15، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي منذ أكثر من 3 أشهر، ما خلف آلاف الضحايا.

وذكر مراسل الأناضول أن المشاركين في الوقفات التي نظمتها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، أعربوا عن رفضهم مخطط تهجير سكان غزة.

ومن بين المدن التي شهدت وقفات شفشاون وطنجة ومكناس (شمال) وأكادير وتارودانت (وسط) وتازة (شرق).

ورفع المشاركون في هذه الوقفات لافتات تدعم مقاومة فلسطين وصمود شعبها.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.