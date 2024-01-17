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قوات الاحتلال تقصف من خلال مسيرة مركبة فلسطينية في شارع القدس شرقي نابلس

17/1/2024-|آخر تحديث: 17/1/202405:11 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة