مسؤول مغربي رفيع يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

يصل إسرائيل رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) النعم ميارة على رأس وفد رسمي نهاية الأسبوع الجاري، وذلك تلبية لدعوة وجهها له رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا.

وأفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية "كان" بأن ميارة هو أرفع مسؤول مغربي يزور إسرائيل منذ تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد توقفها عام 2000.

وتأتي الزيارة في إطار جولة رسمية يبدأها المسؤول المغربي بالأردن، وتشمل أيضا فلسطين وإسرائيل.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس الكنيست أوحنا قوله إن زيارة ميارة غير مسبوقة في أهميتها، وهي شهادة على العهد الجديد في العلاقات بين إسرائيل والمغرب، خاصة بعد الاعتراف الإسرائيلي بالصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.

من جهته، ذكر بيان مجلس المستشارين أن ميارة، بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، يعتزم زيارة المنطقة على رأس وفد برلماني يضم أعضاء من مكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية.

وبرلمان البحر المتوسط منظمة دولية أسستها البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورومتوسطية عام 2005، ويضم في عضويته 31 برلمانا، بينها برلمانات المغرب ومصر والجزائر والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين.

يذكر أن المفتش العام السابق للقوات المسلحة المغربية بلخير الفاروق أجرى زيارة "غير مسبوقة" إلى إسرائيل سبتمبر/أيلول 2022، للمشاركة في مؤتمر عسكري دولي عن الابتكار في المجال العسكري.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.