100 قتيل وعشرات الجرحى في حريق بحفل زفاف شمالي العراق

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 150 مساء الثلاثاء في حريق بحفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية.

وقال الدفاع المدني العراقي إن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر وانتشار الحريق بسرعة كبيرة وتفاقم الأمر".

وأضاف أن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني.. لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

وأظهر مقطع مصور في الموقع رجال الإطفاء وهم يبحثون عن ناجين وسط الحطام المتفحم للمبنى.

وأفادت بيانات رسمية بأن السلطات الاتحادية العراقية وسلطات

إقليم كردستان العراق أرسلت سيارات إسعاف وأطقما طبية

إلى الموقع.

100 قتيل وأكثر من 150 مصابا في حريق اندلع خلال حفل زفاف بمحافظة #نينوى شمالي العراق.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة محمد جليل#الأخبار pic.twitter.com/5slG5vAYXg — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 26, 2023