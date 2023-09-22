نتنياهو: الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها إلى القدس

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

كما أعلن نتنياهو -الذي التقى برئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة- أن إسرائيل تعتزم فتح سفارة لها في كينشاسا.

وحسب رويترز، فلا توجد في القدس إلا بضع سفارات، فيما تُبقي معظم الدول على تمثيلها الدبلوماسي في مدينة تل أبيب الساحلية التي تمثل المركز الاقتصادي الرئيسي في إسرائيل.

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية غير القابلة للتقسيم، وتريد أن تكون مقرات جميع السفارات فيها، لكن معظم دول العالم لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على المدينة بأكملها وترى أنه يتعين حل وضعها من خلال المفاوضات.

ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، إضافة إلى الضفة الغربية ومدنها الرئيسية مثل رام الله ونابلس والخليل.

وقامت دولة إسرائيل عام 1948 على أجزاء من أراضي فلسطين، ثم توسعت بعد ذلك لتسيطر على معظم أراضيها، قبل أن يتم الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في معاهدة أوسلو 1991 على إقامة سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.