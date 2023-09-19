أمير قطر: حل النزاعات بالطرق السلمية أقل كلفة من الحرب

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أن حل النزاعات بالطرق السلمية طويل وشاق، "لكنه أقل كلفة من الحروب".

وفي كلمته اليوم أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على التضامن مع الشعبين المغربي والليبي بشأن ضحايا الزلزال والفيضانات.

وأضاف الشيخ تميم أن "علينا ألا ننسى أن هناك شعوبا في العالم تشغلها مآسي الحاضر، ومن واجبنا العمل على رفع الظلم عنها".

وتناول أمير قطر في كلمته عددا من الملفات الدولية والإقليمية، أبرزها الأزمة السورية، إذ قال إنه "لا يجوز التسليم بالظلم الواقع على الشعب السوري كأنه قدر".

وبشأن القضية الفلسطينية، قال أمير قطر إنه "لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على أن "الاحتلال يتخذ شكل نظام الفصل العنصري في القرن 21".

وأبدى أسفه على اندلاع العنف في السودان، مدينا الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في الخرطوم، وطالب بمحاسبة مرتكبيها.

وفي الشأن الأفغاني، قال أمير قطر "نواصل تنسيق الجهود الدولية لضمان التزام اتفاق الدوحة لنحول دون انزلاق أفغانستان نحو أزمة يصعب حلها"

وأكد دعمه الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا وجهوده لحل الأزمة.

أما في الشأن اللبناني، فقال أمير قطر إن الخطر أصبح محدقا بمؤسسات الدولة في لبنان "ونؤكد ضرورة إيجاد حل للفراغ الرئاسي".

حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى : علينا أن لا ننسى أن هناك شعوبا حول العالم وبالأخص في منطقتنا، تشغلها مآسي الحاضر ويعد الانشغال بالقضايا التي ذكرتها نوعا من الرفاهية #خطاب_الأمير_المفدى#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/iivL8jxzNv — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) September 19, 2023

الطاقة والأمن السيبراني

وفي الجانب الاقتصادي، قال أمير قطر إنه يدرك أن تصدير الطاقة يفرض على بلاده واجبات تجاه دول العالم كشريك موثوق.

وأضاف "أكدنا خلال فعاليات كأس العالم 2022 على أن للرياضة دورا في التواصل بين الشعوب والثقافات".

وفي شأن آخر، دعا الشيخ تميم إلى توحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني، قائلا إن التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه يفتح آفاقا غير مسبوقة للتطور الإنساني.

وقال أمير قطر "من واجبنا مواكبة التطور العلمي والتقني"، مضيفا أنه تجب إزالة الحواجز بين الدول في هذا المجال.