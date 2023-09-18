أردوغان يتحدث عن دستور تركي جديد وتجاوز العوائق مع بايدن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أنه تجاوز معظم العوائق مع نظيره الأميركي جو بايدن، وتحدث عن ملفات محلية وإقليمية، بينها سن دستور تركي جديد وقضية اللاجئين السوريين.

وقد أعرب أردوغان عن ترحيبه بتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة، مؤكداً تجاوز معظم العوائق في المحادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن وزيادة الاتصالات بين الجانبين في المستقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي بقمة كونكورديا السنوية الـ 13 بمدينة نيويورك التي يزورها للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الإرهاب مصدر تهديد مشترك لتركيا والولايات المتحدة، وأن بلاده ستعزز التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب.

وقال إنه نظرا للمرحلة الحرجة التي يمر بها العالم فإن إحياء العلاقات التركية الأميركية "بمثابة فرصة".

وأضاف "كل تطور في منطقتنا يؤكد مدى خطأ فرز الإرهابيين إلى سيئ وجيد. لا يمكن التفاوض مع الإرهابيين ومصادقتهم وعقد شراكات معهم".

ملفات أخرى

وعلى صعيد الصناعات الدفاعية، قال أردوغان إن بلاده لاعب دولي في الصناعات الدفاعية رغم القيود، وإن صادراتها الدفاعية في النصف الأول من 2023 بلغت مليارين و400 مليون دولار.

على الصعيد السياسي الداخلي، قال الرئيس التركي "بإمكاننا النجاح في سن دستور جديد إذا وجدنا تعاطيا إيجابيا من الأحزاب في البرلمان، هذه قضية مشتركة وعلينا حلها معا".

وحول "طريق التنمية بين تركيا والعراق"، قال إن هناك عزما كبيرا لدى دول الخليج في هذا الشأن "ونحن أيضا عازمون" على تنفيذ المشروع.

وبخصوص الأزمة السورية، أكد تشجيعه للعودة الآمنة والطوعية للاجئين، "وسيضاف مليون شخص إلى قرابة 600 ألف (عادوا طوعا) مع استكمال المساكن الدائمة" بشمال سوريا.